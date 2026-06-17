米国市場データ ＮＹダウは328ドル高と最高値を連日更新 （6月16日）
― ダウは328ドル高と最高値を連日更新、原油下落で景気悪化観測が後退 ―
ＮＹダウ 51999.67 ( +328.64 )
Ｓ＆Ｐ500 7511.35 ( -42.94 )
ＮＡＳＤＡＱ 26376.34 ( -307.60 )
米10年債利回り 4.440 ( -0.036 )
ＮＹ(WTI)原油 76.05 ( -4.70 )
ＮＹ金 4354.4 ( +2.8 )
ＶＩＸ指数 16.41 ( +0.21 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69185 ( -185 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69250 ( -120 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51999.67 ( +328.64 )
Ｓ＆Ｐ500 7511.35 ( -42.94 )
ＮＡＳＤＡＱ 26376.34 ( -307.60 )
米10年債利回り 4.440 ( -0.036 )
ＮＹ(WTI)原油 76.05 ( -4.70 )
ＮＹ金 4354.4 ( +2.8 )
ＶＩＸ指数 16.41 ( +0.21 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69185 ( -185 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69250 ( -120 )
※( )は大阪取引所終値比
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