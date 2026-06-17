― ダウは328ドル高と最高値を連日更新、原油下落で景気悪化観測が後退 ―

ＮＹダウ 　　　51999.67 ( +328.64 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7511.35 ( -42.94 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26376.34 ( -307.60 )
米10年債利回り　　4.440 ( -0.036 )

ＮＹ(WTI)原油 　　76.05 ( -4.70 )
ＮＹ金 　　　　　4354.4 ( +2.8 )
ＶＩＸ指数　　　　16.41 ( +0.21 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　69185 ( -185 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　69250 ( -120 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース