全身の筋肉が美しすぎる…美人女優そっくりの韓国アスリート、大胆スイムウェア姿で視線強奪

韓国の美人女優にそっくりで知られる競泳選手パク・ハンビョルが、スイムウェア姿の近況SHOTを公開して話題だ。

【写真】韓国美人スイマー、水着でも隠し切れない圧巻ボリューム

パク・ハンビョルは最近、自身のインスタグラムを更新。「NIKE♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、シンプルな白い壁の室内で鮮やかな赤のチェアに座ったパク・ハンビョルが写っている。大きなブランドロゴがあしらわれた白のスイムウェアで、鏡越しに脚を組んだポーズを披露している。

別の写真では体を少し横に向けたポーズをし、ほかにもライトブルーのウェア姿も公開したパク・ハンビョル。現役スイマーとあって引き締まった筋肉を惜しげもなくあらわにし、コメント欄では「最高です！」「頭からつま先まで可愛い」「ビューティフル」「素敵だ」などの反応が寄せられていた。

（写真＝パク・ハンビョルInstagram）

パク・ハンビョルは1998年9月28日生まれの27歳で、釜山（プサン）出身の競泳選手。高校時代、2014年のMBC杯全国水泳大会の女子50m背泳ぎで当時の韓国新記録となる28秒40をマークして注目された。同年には仁川（インチョン）で行われたアジア競技大会の女子50m背泳ぎにも出場。現在は富川（プチョン）市庁所属で現役を続けており、韓国国内では歌手兼女優のペ・スジに似ていることで知られている。