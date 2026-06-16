ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」が開幕する。注目は12R発祥地ドリームだ。

浜野谷が手にした24号機は素性が良さそう。しっかり合えばインなら十分な仕上がりとなるか。まずは逃げて幸先良い滑り出しを決める。今垣は前期と合わせて65日のF休み未消化。スタートが鍵を握る上に、吉川が伸びてきそう。相手は吉川だ。坪井は展開を突いて上位争いへと参戦する。

＜1＞浜野谷憲吾 特訓は重さがあったが、忙しくなるような感じではない。ペラは自分が好きな形にできそうな感じがする。

＜2＞今垣光太郎 回っていないので、参考外。直線で伸びるとかも全然ない。

＜3＞吉川元浩 伸びは良かった。ただ、起こしが重くてスタートはしづらい。手前が鈍いね。

＜4＞坪井康晴 重さがあった。吉川選手は伸び返していたが、他の人に対しては下がる感じはなかった。

＜5＞田村隆信 回転の上がりが鈍い感じがしたけど、班の比較は気にはならなかった。前操者を信用して一回行ってみようかな。

＜6＞篠崎仁志 直線は一緒くらいだった。起こしが悪くてスタートは届かない。