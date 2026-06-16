「日本と相性がいいのはブラジル？ モロッコ？」ライブ配信での直球質問に本田圭佑がずばり回答！「記憶は取り去った方がいい」【W杯】
元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。聞き手に人気TikTokerのウンパルンパさんを迎え、ホテルの一室で約１時間に渡って視聴者の質問などに答えた。
２−２の引き分けに終わった日本代表vsオランダ代表戦にあらためてフォーカスする内容だったが、やはり気になるのは決勝トーナメント進出後の日本の対戦相手だ。日本がグループＦを１位か２位で突破したなら、ラウンド32で対峙するのがグループＣの１位か２位。ブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが属する組で、大方の予想ではブラジルとモロッコの勝ち上がりが有力だ。
進行役のウンパさんは視聴者の質問として、「本田さん的にブラジルとモロッコだったら、どっちが今の日本と相性がいいと思いますか？」と投げかけた。すると本田は「これ、大事ですよね。気が早いけどみんなベスト32のことを考えてると思う」と切り出し、「普通に考えたら、ブラジルとはやりたくない。もしこれを練習試合で前回勝った（昨年10月に３−２で逆転勝ち）から、ブラジルでもいいんじゃないかっていうバカがいたら、その記憶は取り去った方がいいと思う。本気になった時のブラジルは、やっぱそうじゃない」と言い切る。
さらに、「やっぱり日本は、狙うべきなのかどうかは分かりませんけど、モロッコと戦うべきだと思いますね。どう考えても」ときっぱり。「ブラジルは僕、今回は優勝しないと思うんですけど、これまで最多優勝を誇ってる国で、こっから上げてくると思うんです。まだ彼らウォーミングアップみたいなペースなんですよ。それがこれだけの歴史のある国の凄さだと思いますね」と持論を展開した。
そして、「だって優勝を求められてるんですから。途轍もないプレッシャーのなかで。日本がもしベスト８行ったら初だとか言って、すごいこう盛り上がると思いますけど、ブラジルがベスト８で終わったら失敗で終わりますから。もう基準が違いすぎるんですよ」と続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
２−２の引き分けに終わった日本代表vsオランダ代表戦にあらためてフォーカスする内容だったが、やはり気になるのは決勝トーナメント進出後の日本の対戦相手だ。日本がグループＦを１位か２位で突破したなら、ラウンド32で対峙するのがグループＣの１位か２位。ブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが属する組で、大方の予想ではブラジルとモロッコの勝ち上がりが有力だ。
さらに、「やっぱり日本は、狙うべきなのかどうかは分かりませんけど、モロッコと戦うべきだと思いますね。どう考えても」ときっぱり。「ブラジルは僕、今回は優勝しないと思うんですけど、これまで最多優勝を誇ってる国で、こっから上げてくると思うんです。まだ彼らウォーミングアップみたいなペースなんですよ。それがこれだけの歴史のある国の凄さだと思いますね」と持論を展開した。
そして、「だって優勝を求められてるんですから。途轍もないプレッシャーのなかで。日本がもしベスト８行ったら初だとか言って、すごいこう盛り上がると思いますけど、ブラジルがベスト８で終わったら失敗で終わりますから。もう基準が違いすぎるんですよ」と続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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