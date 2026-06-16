◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝６月１６日、美浦トレセン

テリオスララ（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父シスキン）は、しらさぎＳで阪神ＪＦ３着以来のミルコ・デムーロ騎手との再コンビが本線も、現状はフルゲート１８頭に対して１９番目の除外対象。出走できなかった場合は府中牝馬Ｓ・Ｇ３（同日、東京競馬場・芝１８００メートル）に切り替える予定で調整が進められている。

１６日は美浦・Ｗコースで軽めのキャンター。森本助手は「放牧から帰ってきてからは日を追うごとに整ってきました。絶好調だった初音Ｓほどかは分からないですが、前走とは雲泥の差で体もふっくらして臨めます」と状態は上昇している。

前走の大阪城Ｓは馬体重２０キロ減と、ハイペースに巻き込まれる形の逃げで１０着。同助手は「かわいそうな競馬になりましたし、状態も下降線でした」とレースを振り返るが、２走前には武豊騎手のエスコートで鮮やかな逃げ切りを決めている。「レース後に『Ｇ３だったら何とかなる』と武豊さんが言っていました。弱いメンバー相手に勝ってきたわけではないですし、能力は思っている以上にあると思います」。安田記念をシックスペンス、宝塚記念をメイショウタバルと２週連続Ｇ１制覇のレジェンドの言葉を信じて、巻き返しを狙う。