本田圭佑が「長友の危機感」に”６文字”で反応！ネット上では共感の声「本田さんと長友さんの経験値から来る言葉は重みが違う」【W杯】
本田圭佑が“長友の発言に反応した。
２−２で引き分けたオランダ戦から一夜明けた６月15日（日本時間16日）、長友は囲み取材で「もう１回選手ミーティングをしたほうがいい」とキャプテンの板倉滉に提案したことを明かした。
その理由については、カタール・ワールドカップでの苦い経験を挙げている。
「日本がドイツに勝って、コスタリカはスペインに０−７くらいで負けて、その次の試合で僕たちはコスタリカに負けたじゃないですか。シチュエーションが似ているんですよね」
日本はオランダと引き分けて勝点１を獲得。一方、次戦で対戦するチュニジアはスウェーデンに１−５で敗れており、長友は「カタール大会の二の舞を演じたくない」という危機感から、勝点３必須のチュニジア戦に向けてチームを引き締める必要性を訴えていた。
この発言を報じた記事がSNSで拡散されるなか、本田も自身のX（ツィッター）を更新。当該投稿を引用する形で、「そういうこと」と短く投稿した。
わずか６文字の平仮名ながら、長友が訴えた危機感や経験則に強く共感したものと見られる。本田の反応にも、ファンからは「これが経験」「ベテランの役目を果たしている」「頼りになる男」「本田さんと長友さんの経験値から来る言葉は重みが違う」といった声がSNSで上がっている。
ワールドカップという短期決戦では、勝利の余韻が次戦への油断につながることもある。だからこそ長友は警鐘を鳴らし、本田もまたその考えに賛同したのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
２−２で引き分けたオランダ戦から一夜明けた６月15日（日本時間16日）、長友は囲み取材で「もう１回選手ミーティングをしたほうがいい」とキャプテンの板倉滉に提案したことを明かした。
その理由については、カタール・ワールドカップでの苦い経験を挙げている。
「日本がドイツに勝って、コスタリカはスペインに０−７くらいで負けて、その次の試合で僕たちはコスタリカに負けたじゃないですか。シチュエーションが似ているんですよね」
この発言を報じた記事がSNSで拡散されるなか、本田も自身のX（ツィッター）を更新。当該投稿を引用する形で、「そういうこと」と短く投稿した。
わずか６文字の平仮名ながら、長友が訴えた危機感や経験則に強く共感したものと見られる。本田の反応にも、ファンからは「これが経験」「ベテランの役目を果たしている」「頼りになる男」「本田さんと長友さんの経験値から来る言葉は重みが違う」といった声がSNSで上がっている。
ワールドカップという短期決戦では、勝利の余韻が次戦への油断につながることもある。だからこそ長友は警鐘を鳴らし、本田もまたその考えに賛同したのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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