「TOPIX先物」手口情報（16日日中） バークレイズ証券取引高トップ、9月限1万6356枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万6356枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 16356( 15820)
ソシエテジェネラル証券 15566( 15466)
ABNクリアリン証券 13308( 12748)
モルガンMUFG証券 3643( 3643)
JPモルガン証券 3897( 3555)
ゴールドマン証券 3828( 2784)
シティグループ証券 3792( 1783)
サスケハナ・ホンコン 2037( 1782)
野村証券 1694( 1628)
UBS証券 1275( 1275)
ビーオブエー証券 2366( 925)
ドイツ証券 875( 875)
BNPパリバ証券 2927( 427)
SBI証券 530( 356)
日産証券 317( 317)
みずほ証券 390( 301)
大和証券 416( 288)
SMBC日興証券 257( 229)
広田証券 153( 153)
三菱UFJ証券 472( 152)
三菱UFJeスマート 10( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 16356( 15820)
ソシエテジェネラル証券 15566( 15466)
ABNクリアリン証券 13308( 12748)
モルガンMUFG証券 3643( 3643)
JPモルガン証券 3897( 3555)
ゴールドマン証券 3828( 2784)
シティグループ証券 3792( 1783)
サスケハナ・ホンコン 2037( 1782)
野村証券 1694( 1628)
UBS証券 1275( 1275)
ビーオブエー証券 2366( 925)
ドイツ証券 875( 875)
BNPパリバ証券 2927( 427)
SBI証券 530( 356)
日産証券 317( 317)
みずほ証券 390( 301)
大和証券 416( 288)
SMBC日興証券 257( 229)
広田証券 153( 153)
三菱UFJ証券 472( 152)
三菱UFJeスマート 10( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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