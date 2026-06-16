アメリカ政府はAnthropicのClaude Mythos 5およびClaude Fable 5に対して提供停止命令を出すも事前猶予はたった90分しかなかったことが明らかに

アメリカ政府はAnthropicのClaude Mythos 5およびClaude Fable 5に対して提供停止命令を出すも事前猶予はたった90分しかなかったことが明らかに