ウッディ＆バズ、リリーパッドがスイーツに！ 『トイ・ストーリー5』×銀座コージーコーナー、ケーキなど発売へ
新キャラクター「リリーパッド」もケーキに
銀座コージーコーナーが26日より、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』のスイーツを発売する。
【画像】ウッディなど…キャラクターがプリントされたプリンフルーツケーキ
今回発売となるのは、プチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」。
新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで、「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現。ひと目でキャラクターをイメージでき、思わず笑顔になるようなケーキのビジュアルとなっている。
また、プリンゼリーやフルーツをカラフルに飾り、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のように仕立てたケーキや、焼菓子ギフトも用意。おもちゃたちの奮闘を連想させるスイーツを囲んで、楽しいひとときを過ごせる。
■商品詳細（価格は税込み）
◇＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入／3564円）
販売期間：26日（金）〜7月30日（木）頃
最新作のシーンをデザインした、にぎやかで楽しいプチケーキアソート。「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」など人気キャラクターをはじめ、最新作に登場するキャラクター「リリーパッド」もお目見え。BOXには物語をイメージしたイラストが描かれ、おいしく食べたあとも『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめる。
◇＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ（637円）
販売期間：26日（金）〜7月30日（木）頃
『トイ・ストーリー』の世界観を表現したポップなケーキが登場。苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上には、プリンゼリーにフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせて、作品に登場する「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコをトッピング。ワクワク感あふれるおもちゃ箱のようなビジュアルに仕上がっている。フィルムには「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のキャラクターがデザインされている。
◇＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入／734円）
販売期間：26日（金） 〜9月中旬頃
最新作のシーンをデザインしたバッグに、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」など人気のキャラクターをプリントしたクッキーと風味豊かな2種のマドレーヌをアソート。バッグの表面と裏面には異なるイラストが描かれ、2つの世界観を楽しめるのもポイント。
■店頭予約
受付中（※終了日は店舗により異なる）
■ネット予約
「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」のみ。
予約受付期間：21日（日）10:00〜7月25日（土）
お渡し期間：26日（金）〜7月30日（木）
銀座コージーコーナーが26日より、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』のスイーツを発売する。
【画像】ウッディなど…キャラクターがプリントされたプリンフルーツケーキ
今回発売となるのは、プチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」。
新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで、「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現。ひと目でキャラクターをイメージでき、思わず笑顔になるようなケーキのビジュアルとなっている。
■商品詳細（価格は税込み）
◇＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入／3564円）
販売期間：26日（金）〜7月30日（木）頃
最新作のシーンをデザインした、にぎやかで楽しいプチケーキアソート。「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」など人気キャラクターをはじめ、最新作に登場するキャラクター「リリーパッド」もお目見え。BOXには物語をイメージしたイラストが描かれ、おいしく食べたあとも『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめる。
◇＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ（637円）
販売期間：26日（金）〜7月30日（木）頃
『トイ・ストーリー』の世界観を表現したポップなケーキが登場。苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上には、プリンゼリーにフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせて、作品に登場する「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコをトッピング。ワクワク感あふれるおもちゃ箱のようなビジュアルに仕上がっている。フィルムには「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のキャラクターがデザインされている。
◇＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入／734円）
販売期間：26日（金） 〜9月中旬頃
最新作のシーンをデザインしたバッグに、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」など人気のキャラクターをプリントしたクッキーと風味豊かな2種のマドレーヌをアソート。バッグの表面と裏面には異なるイラストが描かれ、2つの世界観を楽しめるのもポイント。
■店頭予約
受付中（※終了日は店舗により異なる）
■ネット予約
「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」のみ。
予約受付期間：21日（日）10:00〜7月25日（土）
お渡し期間：26日（金）〜7月30日（木）