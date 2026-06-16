スズキ「8人乗りミニバン」発売！

スズキ「ランディ」は、トヨタの人気ミニバン「ノア」の供給を受けて販売されているOEM車です。

かつては日産「セレナ」をベースにしていましたが、2019年のトヨタとの業務提携を機に協力関係が変化。2022年の4代目からは「ノア」ベースへと生まれ変わり、現在は『スズキ・ブランドのノア』とも呼べる存在となっています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「8人乗り”ミニバン」です！（30枚）

では、本家ノアではなく、あえてスズキでランディを選ぶ理由とはどこにあるのでしょうか。

2026年6月の最新の仕様変更によって、その関係性はさらに面白いものになりました。

最新のランディは、ノアの改良を踏襲する形で1.8リッターハイブリッド（HYBRID G）のモノグレード構成へ一本化。外観もノアと同様にスタイリッシュな「エアロ仕様」が全車標準となり、新たに待望の「8人乗り（2WD）」も追加されました。

一方で、トヨタ純正のディスプレイオーディオは装着できず、全車が「オーディオレス仕様」となります。ここがノアとの最大の違いであり、ランディを選ぶ大きなメリットにもなっています。

ノア自体も今回の改良で「ハイブリッド専用・全車エアロ化」されたため、一見すると両者の違いは少なくなったように思えます。しかし、ノアの装備表を細かく読み解くと、ランディの「これ1択」というキャラクターが大きな強みとして浮き上がってきます。

ノアの場合、中心グレードの「S-G」を選ぶと、ファミリー層に大人気の「ハンズフリーデュアルパワースライドドア」や「前席シートヒーター」「ナノイーX」といった快適装備はすべて別料金です。さらに、標準状態だと後席には「クーラー」しか出ず、冬場に必須の「リアヒーター（暖房）」を追加するには、複雑で高額なメーカーオプションパッケージを足さなければなりません。

対する最新のランディは、これらノアでは別料金となる主要な快適・実用装備を最初からすべて標準装備としてパッケージングしています。もちろん、今回追加された車線内走行時の操舵支援機能や、7インチへ大型化されたメーター液晶といった最新の安全・先進機能もしっかり網羅されています。

その上で、ノアでは月額制のコネクティッド機能が強制装着（※通信料は初度登録から5年間無料）されるのに対し、ランディはすっきりとしたオーディオレス。これにより、「好みの社外大画面ナビを付けたい」「月額料金のかからないナビが良い」というこだわり派の要望にも完璧に応えてくれます。

つまり最新のランディは、ノアの最新エアロスタイルとハイブリッドというトレンドを押さえつつ、誰もが欲しがる贅沢な装備をあらかじめ詰め込んだ「スズキ専用の特選フルパッケージ車」なのです。

スズキ販売のスタッフによると、ランディはもともとスズキ車のオーナーがステップアップとして購入することが多いそうです。

「スズキ車のオーナー様は華美さよりも堅実さを重視される傾向があるのですが、充実した装備がパッケージングされているモノグレード構成は、迷わずに選べると評価されています」

また、仕事でスズキの商用車を使っている人が、長年付き合いのある担当者から購入することも多いといいます。

馴染みの店舗にメンテナンスや車検をそのまま任せられる安心感は、何よりのメリット。「信頼できるいつものスズキで、定評のあるミニバンが買える」というのは、ユーザーにとって非常に合理的な選択肢なのです。

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ノアのようなスマホ遠隔操作などの最新コネクティッド機能は使えないという割り切りは必要ですが、最高峰のハイブリッド燃費と先進安全、そして贅沢な快適装備を最初からすべて網羅した最新のランディ。

複雑なオプション選びで悩むことなく、馴染みのスズキ販売店で手厚いサービスを受けながら賢くミニバンを手に入れたい人にとって、これ以上ないスマートな選択肢といえます。