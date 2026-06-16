早見あかり×伊藤健太郎『一緒にごはんをたべるだけ』メインビジュアル解禁 追加キャストに桐山漣、岸明日香ら
早見あかりと伊藤健太郎がダブル主演を務める7月2日スタートのドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（テレ東系ほか／毎週木曜24時）より、“食と不倫”が絡み合う、2人の歪な関係を描いたメインビジュアルが解禁。追加キャストとして桐山漣、岸明日香、岩永洋昭、浅野千鶴、久場音葉、真矢ミキの出演が発表された。
【写真】桐山漣がタキ（早見あかり）の夫、岸明日香がレイ（伊藤健太郎）の妻を演じる 追加キャスト陣
原作は、大町テラスによる同名作（講談社／「コミック DAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品だ。
料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、互いの気持ちを満たしていく。「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」。
食事を重ねるたびに惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる2人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーが、今夏幕を開ける。
料理講師の澤田タキを早見。タキのビジネスパートナーで雑誌編集者の斎藤レイを伊藤が演じる。早見と伊藤は、今作がテレ東ドラマ初主演。
メインビジュアルは、ドラマ内で大事な食事となる“すじこのおにぎり”を手にするタキとレイが映し出されている。歪な関係性とおにぎりからあふれ出す“すじこ”が、本作のテーマである食事と不倫を表すビジュアルに。「既婚者同士 悦びの食卓」というキャッチコピーとともに、これからの物語の展開を予感させる仕上がりとなっている。
また、料理に興味のないタキの夫・澤田カズ役を桐山漣、アパレル勤務でレイの妻・斎藤ミワコ役を岸明日香が演じる。ミワコの上司で、どこか一線を画す危うい色気を放つトヨダ役を演じるのは、純烈の元メンバー・岩永洋昭。タキの友人で良き相談相手である、バーの店主・ヨリちゃん役を、舞台を中心に実力派バイプレーヤーとして多くの現場を支える浅野千鶴が演じる。レイとミワコの娘・斎藤みおり役にオーディションで選ばれた久場音葉。さらに、レイの出版社の編集長でタキとの関係性を気にかけている森野役に、真矢ミキが決定した。
放送に先駆け、6月28日に開催される本作の第1話先行試写会と制作発表記者会見の観覧者を募集中。会見には早見、伊藤に加え、桐山、岸明日香の登壇も決定した。応募は番組ホームページにて。応募受付期間は、6月17日23時59分まで。
ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送にて7月2日より毎週木曜24時、BSテレ東にて7月7日より毎週火曜24時放送。
桐山、岸のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桐山漣
カズは感情を表に出すことが苦手であり、不器用で誤解されやすいです。なのである意味で気持ちに真っ直ぐな人なのかもしれません。また彼なりの価値観や優しさもあるのでどこまでお芝居で出すかみたいなものを監督と話し合いながら丁寧に撮影を重ねています。回を重ねるごとに加速していく2人の想いや、その後の彼らの選択にも注目しながら全編通して楽しんでいただけたら嬉しいです。
■岸明日香
斎藤ミワコ役を演じさせていただく岸明日香です。今回お話をいただいたときは、テレ東×ご飯ドラマのファンなので絶対面白くなるなぁと思い、とても嬉しかったです。男女間における食の価値観って、めちゃくちゃ大事なことだと思います。私が演じるミワコは、効率重視で自己肯定感が高いタイプ。ひょうひょうとして何を考えているのかわかりづらいタイプですが、頑張って演じていきたいと思います。娘役の音葉ちゃんもとっても可愛くて、出てくるご飯がとにかく美味しそうです。皆さんも放送を楽しみにしていてください！
【写真】桐山漣がタキ（早見あかり）の夫、岸明日香がレイ（伊藤健太郎）の妻を演じる 追加キャスト陣
原作は、大町テラスによる同名作（講談社／「コミック DAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品だ。
食事を重ねるたびに惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる2人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーが、今夏幕を開ける。
料理講師の澤田タキを早見。タキのビジネスパートナーで雑誌編集者の斎藤レイを伊藤が演じる。早見と伊藤は、今作がテレ東ドラマ初主演。
メインビジュアルは、ドラマ内で大事な食事となる“すじこのおにぎり”を手にするタキとレイが映し出されている。歪な関係性とおにぎりからあふれ出す“すじこ”が、本作のテーマである食事と不倫を表すビジュアルに。「既婚者同士 悦びの食卓」というキャッチコピーとともに、これからの物語の展開を予感させる仕上がりとなっている。
また、料理に興味のないタキの夫・澤田カズ役を桐山漣、アパレル勤務でレイの妻・斎藤ミワコ役を岸明日香が演じる。ミワコの上司で、どこか一線を画す危うい色気を放つトヨダ役を演じるのは、純烈の元メンバー・岩永洋昭。タキの友人で良き相談相手である、バーの店主・ヨリちゃん役を、舞台を中心に実力派バイプレーヤーとして多くの現場を支える浅野千鶴が演じる。レイとミワコの娘・斎藤みおり役にオーディションで選ばれた久場音葉。さらに、レイの出版社の編集長でタキとの関係性を気にかけている森野役に、真矢ミキが決定した。
放送に先駆け、6月28日に開催される本作の第1話先行試写会と制作発表記者会見の観覧者を募集中。会見には早見、伊藤に加え、桐山、岸明日香の登壇も決定した。応募は番組ホームページにて。応募受付期間は、6月17日23時59分まで。
ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送にて7月2日より毎週木曜24時、BSテレ東にて7月7日より毎週火曜24時放送。
桐山、岸のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桐山漣
カズは感情を表に出すことが苦手であり、不器用で誤解されやすいです。なのである意味で気持ちに真っ直ぐな人なのかもしれません。また彼なりの価値観や優しさもあるのでどこまでお芝居で出すかみたいなものを監督と話し合いながら丁寧に撮影を重ねています。回を重ねるごとに加速していく2人の想いや、その後の彼らの選択にも注目しながら全編通して楽しんでいただけたら嬉しいです。
■岸明日香
斎藤ミワコ役を演じさせていただく岸明日香です。今回お話をいただいたときは、テレ東×ご飯ドラマのファンなので絶対面白くなるなぁと思い、とても嬉しかったです。男女間における食の価値観って、めちゃくちゃ大事なことだと思います。私が演じるミワコは、効率重視で自己肯定感が高いタイプ。ひょうひょうとして何を考えているのかわかりづらいタイプですが、頑張って演じていきたいと思います。娘役の音葉ちゃんもとっても可愛くて、出てくるご飯がとにかく美味しそうです。皆さんも放送を楽しみにしていてください！