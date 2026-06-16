ひときわ目を引く白毛の馬体が今年も函館競馬場で調整中。白毛一族の血を受け継ぐスノーウィスパー（牝＝須貝）が土曜函館5R（芝1200メートル、牝馬限定）でデビューする。

同厩舎の先輩で21年桜花賞などG1・3勝を挙げた姉ソダシは函館芝1800メートル戦でデビュー勝ちし、1つ上の姉マルガも昨年、当地の芝1800メートル戦をレコードタイムで駆け抜けた。北の大地で初陣を飾った白毛の姉2頭に続けと、妹も北上して函館入り。稽古をつける北村助手は「栗東でゲート試験を合格した後、ひと息入れて函館開催を目標に調整を進めてきた」と経緯を説明する。

函館入厩後も順調に乗り込まれ、7日にWコースで初時計を刻むと、10日の1週前追いはコンビを組む予定の佐々木を背に芝コースで5F65秒7〜1F11秒7をマーク。年長のブラックジャック（3歳未勝利）を5馬身追走し半馬身遅れたが、直線は懸命に食らいついた。同助手は「洋芝に慣らそうという目的で追い切った。少しずつ反応が良くなっている」とうなずく。

父ニューイヤーズデイは13年米G1・BCジュべナイルを制すなど3戦2勝で現役生活を終えた。産駒はエートラックス（24年兵庫チャンピオンシップ、25年東京スプリント）、ミリアッドラヴ（24年全日本2歳優駿）がダート重賞で活躍。「現状で洋芝なら対応できそうだけど、ゆくゆくはダートになるかも。お父さんの血が強く出ている感じだし、距離も短いところかな」と適性を口にする。偉大な姉の背中を追い、北の大地で第一歩を踏み出す。