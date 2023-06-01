スペインが試合を支配するもノーゴール

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎えた。

2010年南アフリカ大会で優勝したスペイン代表がグループHの初戦でW杯初出場のカーボベルデ代表と0−0のスコアレスドロー。衝撃の結果となった。

両国の力関係は、日本時間15日7時時点のFIFAランクではスペインが2位、カーボベルデが67位となっていたが、試合が始まるとスペインは圧倒的にボールを保持して攻め立てた。しかし、カーボベルデの守備を崩しきれずに時間が過ぎていった。

スペインはFWラミン・ヤマル（FCバルセロナ）をベンチスタートとしていたが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は後半26分にMFガビ（バルセロナ）との交代でピッチに送り込んだ。名門バルセロナで10番を背負うアタッカーを定位置の右サイドに投入して攻め立てたスペインだったが、最後までカーボベルデの守りを崩せずにまさかのスコアレスドローで初戦を終えた。

スペインは前回のカタールW杯でもグループステージで日本に1−2で敗れていたが、2大会連続でグループステージで格下からの勝利を逃す結果となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）