グラビアでも人気の声優・俳優・DJの由良朱合さんが、15日発売の週刊プレイボーイ（集英社）に登場しました。老舗の温泉宿でしっとりと撮影し、今までにないくらい大人っぽくセクシーな仕上がりです。



【写真】両ワキを見せつける大胆ポーズの由良朱合さん

今回の撮影では、由良さん自身の希望でもあった「これまでにない大人っぽさ」をテーマに、 さまざまな表情を切り取っています。 大人の階段を上る彼女の今だからこそ見せられる魅力に触れられます。またデジタル写真集「ドキドキしちゃう♡」も発売が始まりました。



由良さんは「5年ぶりの週プレさん！打ち合わせの段階から「こんなグラビアにしたい」というイメージを細かくお伝えしていたのですが、想像を超える素敵な作品に仕上げていただきました。今回はかなり大人っぽく、少し湿度のある雰囲気で撮影していただいています。自分史上最高にセクシーな仕上がりになったと思います！デジタル写真集と合わせてぜひご覧いただきたい！」とコメントしています。



由良さんはXに「本日発売の週刊プレイボーイさんに掲載していただいております。 私史上一番挑戦的で、湿度の高いものに仕上げていただきました。 後悔させないので是非、デジタル写真集もみて欲しいです」と告知。メガネの由良さんがまん丸バストに腕をぎゅっと押し付けたセクシーカットを公開しています。ファンからは 「親近感ボディで良き作品」「大人っぽさ満載に仕上がってますね」「どんどん可愛く綺麗に メガネ 似合ってて可愛いです」などの声が寄せられています。



【由良朱合さんプロフィール】

ゆら・あかり 3月12日生まれ 広島県出身 血液型O 型 2026年9月公演「スクールアイドルミュージカル」（新国立劇場 中劇場）三笠マーヤ役出演、メディアミックスプロジェクト「D4DJ」UniChØrd 四ノ宮心愛役、ゲームアプリ『ネコぱら セカイコネクト』ソラ役、TV アニメ「ボールパークでつかまえて！」ミク役 X：＠yura0312akari Instagram：＠yura0312akari TikTok：＠unikunikurachan