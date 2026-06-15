27歳の女性が飲酒運転の車にはねられ亡くなった熊本市での事故から6月15日で2年です。

【写真を見る】時速70kmでバック走行、奪われた27歳の命 遺族が語る「ただ立ち尽くすってこういうことか」 飲酒運転死亡事故から2年 熊本

どんな事故だったのか？

記者「歩道に設置されている地上機器をなぎ倒して軽乗用車は歩道に突っ込んだとみられます」

2024年6月15日午前4時16分ごろ、熊本市中央区細工町の県道で、友人と信号を待っていた千尋さんは、ホストの松本岳受刑者（25）が運転する車にはねられ死亡しました。

これまでの取材や裁判によりますと、松本受刑者は、当時勤めていた熊本市中心部のホストクラブで酒を飲んだ後、知人女性に会うため車で宇城市へ行き。その帰りに事故を起こしました。

車がバックしているため、事故直前の映像は、一見すると巻き戻しているようにも見えます。

飲酒運転をしていた松本受刑者は、居眠りをしてトラックに追突し、その場から逃げようと、走ってきた道を時速70キロほどでバックで走行していたのです。

「ただ立ち尽くすとは」父の告白

父・邦祐さんが警察から連絡を受けたのは、事故から約7時間後のことでした。

父・邦祐さん「電話を受けて、え？と思った。『至急来てください』と言われて。これがちーちゃん（千尋さん）なんかなって、ただ立ち尽くすってこういうことなのかなと」

懲役12年が確定、そして…

最高裁判所が松本受刑者の上告を棄却し、懲役12年の判決が確定したのは今年4月。事故から1年10か月が経っていました。

熊本市の職員だった千尋さん。今も現場には、花が絶えません。

飲酒運転をなくすため、警察は事故の後、現場近くでの取り締まりを定期的に続けています。