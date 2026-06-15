

MAZZEL・RAN

BMSGに所属する8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのRANが、6月25日発売の男性ファッション誌『smart（スマート）』8月・9月合併号（株式会社宝島社発行）で、ソロで本誌初表紙を飾ることが決定した。さらに、8月25日発売の『smart』10月号より、新連載をスタートすることも発表された。『smart』で男性アーティストによる連載がスタートするのは、2017年以来約9年ぶりとなる。

【写真】MAZZEL・RAN『smart』8月・9月合併号表紙画像

MAZZELは今年1月発売の『smart』3月・4月合併号増刊でグループで表紙に登場。シックなセットアップスタイルによるビジュアルが大きな反響を呼び、同号は発売直後に完売となった。今回の『smart』8月・9月合併号では、RANが単独で表紙を担当。誌面では「初夏の大人ストリート」をテーマにした4パターンのスタイリングを披露するほか、インタビューではグループの現在や自身のファッション観や大切にしている価値観、自分にしかできない表現を模索する今の心境について語っている。

『smart』編集長・鈴木香奈子氏は、今回の単独表紙起用と新連載について、「にぎやかで個性あふれるメンバー揃いの＜MAZZEL＞というグループの中で、ひときわ落ち着いた印象のRANさん。前に前に出てくるタイプではないのに確固とした存在感があり、内に秘めた炎を静かに燃やしているタイプで、ソロ起用でもっと色々な面を引き出してみたいと感じ連載スタートを決めました。圧倒的なビジュアルとご本人のさっぱりとした性格の絶妙なバランス感は、同世代の男性からも支持される次世代のアイコンになるのではと思います」とコメントを寄せている。