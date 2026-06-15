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DMMブックスは「DMMブックス クーポン祭」を6月26日23時59分まで開催している。期間中、クーポン祭限定のお得なクーポンを前半・後半の2回に分けて配布する。また、期間中は、一部出版社の作品で最大50％ポイント還元が受けられる。

□「DMMブックス クーポン祭」特設ページ

【配布期間】

前半：6月13日～6月19日23時59分

後半：6月20日0時～6月26日23時59分

【利用期限】

前半：6月19日23時59分

後半：6月26日23時59分

※クーポン配布開始・更新直後は、アクセスが集中する場合があります。ページが正常に表示されない場合は、しばらく時間をおいてから再度アクセスしてください。

※一部クーポン対象外の作品があります。

DMMブックスをまとめてお得に！「まとめ買いクーポン」

クーポン内容：25冊以上購入で20％オフ（割引上限4,000円）

※クーポン対象商品の合計冊数が、記載条件を満たした場合にのみご利用いただけます

利用回数：お1人様1回限り

適用タイミング：購入手続き時に自動的に適用

※クーポン適用対象は、DMMブックス内の商品に限ります

※購入手続き完了後の商品内容変更、クーポンの再発行はお受けいたしかねます

※予告なくクーポンの配布を終了する場合があります

※一部クーポン対象外の作品があります

早いもの勝ちでさらにお得に！「ジャンル別先着クーポン」

対象ジャンルごとに利用できる「ジャンル別先着クーポン」を先着数量限定で配布。女性コミックやBL／TL、文芸・ラノベ・写真集など、人気ジャンル作品をお得に楽しめる。

クーポン内容：

女性向けマンガに使えるクーポン

＜先着利用3,000枚限定＞10冊以上購入で25％OFF（割引上限1,500円）

文芸・ラノベに使えるクーポン

＜先着利用2,000枚限定＞7冊以上購入で25％OFF（割引上限 1,500円）

ビジネス・実用書に使えるクーポン

＜先着利用1,000枚限定＞3冊以上購入で25％OFF（割引上限 1,500円）

写真集に使えるクーポン

＜先着利用1,000枚限定＞3冊以上購入で25％OFF（割引上限 1,500円）

BL／TLマンガに使えるクーポン

＜先着利用2,000枚限定＞7冊以上購入で25％OFF（割引上限 1,500円）

利用回数：お1人様につき各クーポン1回限り（前半・後半でそれぞれ利用可能）

適用タイミング：購入手続き時に自動的に適用

※クーポン獲得後であっても、利用数が上限に達した場合はお持ちのクーポンは利用不可となります。上限に達し次第終了となるため、お早めのご利用をおすすめします

※クーポン適用対象は、DMMブックス内の商品に限ります

※購入手続き完了後の商品内容変更、クーポンの再発行はお受けいたしかねます

※予告なくクーポンの配布を終了する場合があります

※一部クーポン適用対象外の作品があります

一部出版社で「最大50％ポイント還元」を実施

開催期間：6月13日～6月26日23時59分

内容：セール期間中、一部の出版社の対象作品が最大50%ポイント還元

対象作品：詳細は各作品ページを参照

※対象作品を購入した場合のみ、税抜き購入金額を対象にポイントが付与されます

※ポイントを利用した購入も、ポイント付与の対象となります

※ポイント付与額は、小数点以下切り捨てで計算いたします

※取得したポイントは、DMM.com、DMM GAMESの各サービス（一部除く）でご利用いただけます

※予告なく対象作品・ポイント還元率が変動する場合があります。