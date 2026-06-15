「エモいがすぎる」中島健人、親友イケメン俳優とのツーショット！ 「そんな前からの仲やったんやね」
元Sexy Zoneの中島健人さんは6月14日、自身のInstagramを更新。俳優の菅田将暉さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】中島健人＆菅田将暉のイケメンツーショット
ファンからは「2人ともかっこいい！」「豪華なツーショット」「仲良さそうで羨ましい」「笑顔がまぶしい」「そんな前からの仲やったんやね！」「エモいがすぎる！」「こういうの見たかった〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】中島健人＆菅田将暉のイケメンツーショット
「仲良さそうで羨ましい」中島さんは「まさきとあっちのけんと」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも菅田さんとのツーショットです。中島さんは「#大切なことはすべて君が教えてくれた」「#15年前の月9」「#17歳からの仲です」と、ハッシュタグで菅田さんとの交友関係を説明。とても親しい間柄なことが写真からも伝わります。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に出席中島さんと菅田さんは13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に出席。その舞台裏で撮影したオフショットと思われます。また、中島さんはレッドカーペットで撮影したソロショットも投稿。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)