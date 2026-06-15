ヒューマンドラマ「アスファルトに赤」上下巻＆アーチェリー部の青春ストーリー「ソラノヤ」3巻が本日発売！
【6月15日発売】 「アスファルトに赤」上下巻：各1,100円 「ソラノヤ」3巻：990円
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著：タナカミホ氏 【あらすじ】
俺たちはままならない世界を生きている
著：有馬ツカサ氏 【あらすじ】
翼咲にとっては初めての、そして三年生にとっては最後のIH予選が始まった。
(C)タナカミホ / ヒーローズ
「アスファルトに赤」上巻 書影
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ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載中のマンガ「アスファルトに赤」上下巻と「ソラノヤ」3巻を6月15日に発売した。
「アスファルトに赤」上下巻
「アスファルトに赤」下巻 書影
著：タナカミホ氏
発売日：6月15日
定価：各1,100円
俺たちはままならない世界を生きている
組の行く末に不安を感じているヤクザの息子・亀岡大晴は、ある日ハンドメイドアクセサリーを制作している原田詩と出会う。
詩に教わり、お金稼ぎのためにアクセサリー作りを始めた大晴。
しかし彼の周りにあるのはギャンブルや薬物依存…ままならない人たちだった。
変わり出す世界と、変われない現実の間で心は揺れ動いていく--…。
「ソラノヤ」3巻
「ソラノヤ」3巻 書影
著：有馬ツカサ氏
定価：990円
翼咲にとっては初めての、そして三年生にとっては最後のIH予選が始まった。
緊張で"いつもどおり"ができないアーチェリー部部長の光里。
かつてのチームメイト・万城目繚と同じ的になった六華。
愛知３強と呼ばれる強豪校も揃うなか、果たして上位に入賞し、IHへの切符を手に入れることは出来るのか--。
(C)タナカミホ / ヒーローズ
(C)有馬ツカサ / ヒーローズ