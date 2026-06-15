「アスファルトに赤」上巻 書影

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ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載中のマンガ「アスファルトに赤」上下巻と「ソラノヤ」3巻を6月15日に発売した。

「アスファルトに赤」上下巻

「アスファルトに赤」下巻 書影

著：タナカミホ氏

発売日：6月15日

定価：各1,100円

【あらすじ】

俺たちはままならない世界を生きている

組の行く末に不安を感じているヤクザの息子・亀岡大晴は、ある日ハンドメイドアクセサリーを制作している原田詩と出会う。

詩に教わり、お金稼ぎのためにアクセサリー作りを始めた大晴。

しかし彼の周りにあるのはギャンブルや薬物依存…ままならない人たちだった。

変わり出す世界と、変われない現実の間で心は揺れ動いていく--…。

「ソラノヤ」3巻

「ソラノヤ」3巻 書影

著：有馬ツカサ氏

定価：990円

【あらすじ】

翼咲にとっては初めての、そして三年生にとっては最後のIH予選が始まった。

緊張で"いつもどおり"ができないアーチェリー部部長の光里。

かつてのチームメイト・万城目繚と同じ的になった六華。

愛知３強と呼ばれる強豪校も揃うなか、果たして上位に入賞し、IHへの切符を手に入れることは出来るのか--。

(C)タナカミホ / ヒーローズ

(C)有馬ツカサ / ヒーローズ