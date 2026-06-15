“軽トラ女子”三田悠貴、シャープなデザインが「どタイプ」 韓国で対面＆2ショット公開
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、15日までに自身のインスタグラムを更新。韓国の自動車メーカー・ヒョンデの車との2ショットを公開した。
【写真】三田悠貴、韓国で実現した“2ショット”
投稿で「ヒョンデとわたし」と、正面ショットとの2ショットを公開。「日本で中々みないから韓国きてご対面」「フロントもかっこいいけどヘッドライトのシャープなデザインがどタイプすぎて」とうっとり。「ロケ頑張るぞおお」と気合のコメントで締めくくった。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】三田悠貴、韓国で実現した“2ショット”
投稿で「ヒョンデとわたし」と、正面ショットとの2ショットを公開。「日本で中々みないから韓国きてご対面」「フロントもかっこいいけどヘッドライトのシャープなデザインがどタイプすぎて」とうっとり。「ロケ頑張るぞおお」と気合のコメントで締めくくった。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。