◆相場に言い訳する投資家が資産を溶かす決定的な理由

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

相場という「現実」に逆らわない

自己正当化を捨てる投資家の鉄則

株式投資の世界では、時として非常に残酷な現実を突きつけられることがあります。どんなに自信のある銘柄選びや完璧だと思える理論武装をしていても、相場が予想と反対に動けば、それは「間違い」として無慈悲に処理されます。

この自己正当化が通用しない厳しさは、夫婦間のシビアな話し合いにも通じるものがあるようです。

言葉が、痛いほどに刺さってくる。理屈じゃ太刀打ちできない。過去の“実績”がすべてを物語っている。

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

証券口座の「実績」こそが絶対的な真実

上記の文章は、見切り発車で株式投資を始めようとした夫が、妻から家計の現状やこれまでの怠慢（実績）を容赦なく指摘され、ぐうの音も出なくなっているシーンです。

これを投資の世界に置き換えると、重要な教訓が浮かび上がります。個人投資家にとっての「過去の実績」、すなわち証券口座の資産推移やトレード履歴こそが、相場における絶対的な真実です。「今回はたまたま運が悪かった」「地合いが悪すぎた」と、どれだけ理屈を並べて言い訳をしても、損失という結果の前では何の意味も持ちません。

痛いほど刺さる「自分の負け」という現実から目を背けず、まずは失敗を素直に認めること。それが投資家として成長するための第一歩となります。

こうなった実咲に、真正面からぶつかっても、勝ち目はない。何を言ったところで、ますます炎は燃え上がるだけだ――長年連れ添ってきた経験から、それを知っていた。

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

荒れ狂う相場に「真正面からぶつかる」危うさ

さらに、この夫の心理描写は、相場で生き残るための「リスク管理」の本質をも突いています。

自分の思惑が外れ、相場が逆行して強いトレンド（炎）を作ってしまったとき、ムキになってナンピン買い（下落途中で買い増すこと）をしたり、意地を張って損切りを拒否したりするのは、「真正面からぶつかる」非常に危険な行為です。荒れ狂う相場に個人の理屈で立ち向かっても勝ち目はなく、損失という炎がますます燃え広がるだけです。

長年相場で生き残っている熟練の投資家は、自分の思い通りにならない強い動きが発生した際、「今は戦うべきではない」と即座に撤退（損切り）する経験則を持っています。相場の勢いに逆らわず、自らの非を認めていったん引く。この「引き際」の冷静さが、大切な資産を守り抜き、次のチャンスで利益を上げるためのノウハウなのです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。