『豊臣兄弟！』“半兵衛”菅田将暉「まだ…死にとうない…」壮絶ラストに反響「リアルすぎる」「あまりにも美しい」（ネタバレあり）
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第23回「さらば半兵衛」が14日に放送され、菅田将暉演じる半兵衛が壮絶なラストを迎えると、ネット上には「やせ衰え方がリアルすぎる」「圧倒的存在感…」「あまりにも美しい」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】半兵衛（菅田将暉）を抱きしめ泣く小一郎（仲野太賀）第23回「さらば半兵衛」より
村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は捕らわれの身となってしまう。
官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子・松寿丸（森優理斗）を始末しろという命令が下される。半兵衛は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）に幼い命を救う策を提案し、病を押して自ら長浜へ。ところが半兵衛の胸には別の思惑があった…。
松寿丸をめぐって小一郎と半兵衛が頭脳戦を繰り広げ、その最中に慶（吉岡里帆）が小一郎との子を出産した第23回。終盤では三木城を攻める秀吉の陣に、病に臥した半兵衛の姿があった。戦況を気にかける半兵衛は戦場に出たいと訴え「私が風向きを変えてみせまする」と息も絶えだえに語る。
小一郎たちは半兵衛を戦場が見下ろせる高台へ運び出す。そこで半兵衛は虚ろな目で「風が…変わりまする…」とポツリ。するとその場に高虎（佳久創）がやってきて、宇喜多直家（緋田康人）が織田方に寝返ったと報告。そして戦況が一気に有利になり歓喜する小一郎たちを眺めながら、半兵衛は「まだ…死にとうない…」とつぶやき、静かに絶命するのだった。
壮絶な最期を迎えた半兵衛の姿が映し出されると、ネット上には「めっちゃ痩せてない!?」「めちゃくちゃやつれてる…」「やせ衰え方がリアルすぎる」などの反響が続出。さらに半兵衛を演じた菅田にも「本当にすんごい役者さんですよね」「圧倒的存在感…すごかった」「あまりにも美しい最期」といった称賛が相次いでいた。
【写真】半兵衛（菅田将暉）を抱きしめ泣く小一郎（仲野太賀）第23回「さらば半兵衛」より
村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は捕らわれの身となってしまう。
松寿丸をめぐって小一郎と半兵衛が頭脳戦を繰り広げ、その最中に慶（吉岡里帆）が小一郎との子を出産した第23回。終盤では三木城を攻める秀吉の陣に、病に臥した半兵衛の姿があった。戦況を気にかける半兵衛は戦場に出たいと訴え「私が風向きを変えてみせまする」と息も絶えだえに語る。
小一郎たちは半兵衛を戦場が見下ろせる高台へ運び出す。そこで半兵衛は虚ろな目で「風が…変わりまする…」とポツリ。するとその場に高虎（佳久創）がやってきて、宇喜多直家（緋田康人）が織田方に寝返ったと報告。そして戦況が一気に有利になり歓喜する小一郎たちを眺めながら、半兵衛は「まだ…死にとうない…」とつぶやき、静かに絶命するのだった。
壮絶な最期を迎えた半兵衛の姿が映し出されると、ネット上には「めっちゃ痩せてない!?」「めちゃくちゃやつれてる…」「やせ衰え方がリアルすぎる」などの反響が続出。さらに半兵衛を演じた菅田にも「本当にすんごい役者さんですよね」「圧倒的存在感…すごかった」「あまりにも美しい最期」といった称賛が相次いでいた。