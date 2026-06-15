「なぜ大雨が降っている場所から遠くても運転を見合わせるのか？」 JR東海公式SNSがイラスト付きで解説
関東などでも梅雨入りし、激しい雨が降ることも多くなってくるこの季節。JR東海が運営する「東海道新幹線（東京〜新大阪）運行情報」の公式X（@JRC_Shinkan_jp）では15日までに、大雨が降った際、その場所が遠くても新幹線の運転を見合わせる場合があることの理由について説明した。
【画像】なぜ大雨が降っている場所から遠くても運転を見合わせるのか？イラストで解説
投稿では、理由について「駅と駅の間で、長い時間列車が停まってしまうことを防ぐため」と詳細な図を添えて解説。もし新幹線が駅から次々に発車してしまうと、「列車が沢山いて、次の駅にたどり着けない」「お客様が降車できない」などの弊害が発生すると説明した。
SNSでは「これを分からずに批判する人が多いんだよなー」「そりゃそうだな。新大阪〜東京間でこの一本しか走ってないのなら走らせられるかもしれんけどな」「これで動かせとか言う人いるけど東海豪雨の時動かしたら詰まりまくって後で国土交通省に怒られたらしいからやらんやろ」「明日は運休だろうな」「走る距離が長い故やね」「つまり、静岡次第ね！」「雨降ってるの新富士かな」など、さまざまな声が寄せられている。
【画像】なぜ大雨が降っている場所から遠くても運転を見合わせるのか？イラストで解説
投稿では、理由について「駅と駅の間で、長い時間列車が停まってしまうことを防ぐため」と詳細な図を添えて解説。もし新幹線が駅から次々に発車してしまうと、「列車が沢山いて、次の駅にたどり着けない」「お客様が降車できない」などの弊害が発生すると説明した。