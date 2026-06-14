SHEʼSが、9月2日にリリースされるニューアルバム『Who am I?』を携えての周年ツアー＜SHE’S 15th Anniversary Tour “Who am I?”＞を開催することを発表した。

2026年に結成15周年・メジャーデビュー10周年を迎え、本日6月14日に大阪城音楽堂で周年記念公演を行なったSHEʼS。周年ツアーは9月26日(土)大阪 ・LIVE SQUARE 2nd LINEを皮切りに、歴代ツアー史上最多公演数となる全国25カ所を巡る。

ツアー、アルバムのタイトル「Who am I?」は、インディーズ時代にリリースした三部作「WHO IS SHE?」「WHERE IS SHE?」「She’ll be fine」を踏襲しつつ、15年活動を続けてきた今だからこそ、「SHE’Sとは？」という問いに対して応えたいという意味を持つ。

ツアーコンセプトは、全国津々浦々のファンへ直接「感謝を伝える」こと。初日の会場「LIVE SQUARE 2nd LINE」は、SHE’Sが初めて自主企画を行った、ある意味、聖地のライブハウスだ。他にも数年ぶりのエリアや、時代時代のメモリアルな会場がラインナップされた。

開催発表とあわせて、オフィシャルファンクラブ「SHE”Zoo”」では会員最速先行チケット予約の受付がスタートしている。

■＜SHE’S 15th Anniversary Tour “Who am I?”＞

2026年

9月26日(土)大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE

open 17:30 / start 18:00

9月27日(日)浜松 窓枠

open 17:00 / start 17:30

10月3日(土)鹿児島CAPARVO HALL

open 17:30 / start 18:00

10月4日(日)長崎 DRUM B-7

open 17:00 / start 17:30

10月9日(金)周南 RISING HALL

open 18:00 / start 18:30

10月12日(月祝)広島 CLUB QUATTRO

open 17:00 / start 17:30

10月17日(土)札幌 cube garden

open 17:30 / start 18:00

10月23日(金) 盛岡 CLUBCHANGE WAVE

open 18:00 / start 18:30

10月24日(土) 仙台 darwin

open 17:30 / start 18:00

10月28日(水)神戸 VARIT.

open 18:00 / start 18:30

10月30日(金)松山 WStudio RED

open 18:00 / start 18:30

10月31日(土)高松 オリーブホール

open 17:30 / start 18:00

11月2日(月)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

open 18:00 / start 18:30

11月3日(火祝)福岡 DRUM LOGOS

open 16:30 / start 17:30

11月9日(月)恵比寿 LIQUIDROOM

open 17:30 / start 18:30

11月14日(土)宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2

open 17:30 / start 18:00

11月15日(日)横浜 F.A.D

open 17:00 / start 17:30

11月19日(木)京都 KYOTO MUSE

open 18:00 / start 18:30

11月20日(金)名古屋 DIAMOND HALL

open 17:30 / start 18:30

11月22日(日)金沢 RED SUN

open 17:00 / start 17:30

11月23日(月祝)長野 JUNKBOX

open 17:00 / start 17:30

11月25日(水)渋谷 www

open 18:00 / start 18:30

11月28日(土)山形 ミュージック昭和SESSION

open 17:30 / start 18:00

11月29日(日)新潟 GOLDENPIGS RED STAGE

open 17:00 / start 17:30

12月6日(日)大阪 なんばHatch

open 16:30 / start 17:30 料金：オールスタンディング：￥5,500(税込）

2F指定席（なんばHatchのみ）：￥6,000(税込）

※ドリンク代別途(山形公演を除く)

※未就学児入場不可/小学生以上有料 ▼SHE”Zoo”会員最速先行

受付期間：6月14日(月)20:30〜6月21日(日)23:59

URL：https://fc.she-s.info/feature/who_am_i

■Digital Single「葡萄」

2026年6月8日(水)配信スタート

https://shes.lnk.to/budoPR

■8th Album『Who am I?』

2026年9月2日(水)リリース

予約 http://shes.lnk.to/whoamiPR ■初回限定盤(CD+Blu-ray+三方背スリーブケース) TYCT-69390 7,480円(税込)

CD:

・Four

・花雨

・Good Life

ほか全10曲収録予定/曲順未定 Blu-ray:

・「Sinfonia “Chronicle” #4」 at 昭和女子大学 人見記念講堂 (2025.10.2)

・「SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”」 at 渋谷 CLUB QUATTRO (2026.6.1) ■通常盤(CD) TYCT-60267 3,630円(税込)

※CD収録内容は初回限定盤、通常盤共通 UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

■【数量限定セット】＜復刻＞Her Dog Tシャツ付(初回限定盤+＜復刻＞Her Dog Tシャツ)

D2CE-23994 10,780円(税込)

※本商品はUNIVERSAL MUSIC STOREのみで販売いたします。

▼ご予約はこちら

https://umusic.jp/noHjGOBB 【＜復刻＞Her Dog Tシャツ】

サイズ：Lサイズのみ (身丈73, 身幅55, 肩幅50, 袖丈22 [単位：cm])

素材：綿100%

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。また、Ｔシャツ画像の色味は実際の商品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※初回限定盤(TYCT-69387)とTシャツを同梱してお届けいたします。

※【数量限定セット】＜復刻＞Her Dog Tシャツ付は販売数に限りがあります。予約期間中であっても発売日を待たずに販売終了になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

確実に購入をご希望の場合は7月26日(日)までにご予約することをお勧めいたします。 ＜アルバム『Who am I?』購入特典＞

全国のCDショップ、WEBショップでアルバム『Who am I?』をご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。 UNIVERSAL MUSIC STORE 缶バッジ

楽天ブックス アクリルキーホルダー

Amazon.co.jp メガジャケ(ご購入のCDのジャケットと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)

その他一般店 ポストカード

※各特典のサイズ、デザインは後日ご案内いたします。 【注意事項】

※CDいずれか1枚をご購入につき１つ特典を差し上げます。

※一部お取扱いのないCDショップ・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、ご希望の方はぜひお早めにご予約ください。