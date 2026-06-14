今週の決算発表予定 テラドローン、サンバイオ、パーク２４など (6月15日～19日)
■6月15日～19日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 6月15日―――――――――――― 34銘柄 発表予定
<2315> ＣＡＩＣＡＤ [東Ｓ]
<2345> ホドルワン [東Ｓ]
<278A> テラドローン [東Ｇ] ★
<3134> Ｈａｍｅｅ [東Ｓ]
<3195> ジェネパ [東Ｓ]
<3287> 星野Ｒリート [東Ｒ]
<3309> 積水ハウスＲ [東Ｒ]
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ [東Ｐ]
<3565> アセンテック [東Ｓ]
<3823> ＷＨＤＣ [東Ｓ]
<456A> ヒュマメイド [東Ｇ]
<4592> サンバイオ [東Ｇ] ★
<4666> パーク２４ [東Ｐ] ★
<5136> トリプラ [東Ｇ]
<5248> テクノロジー [東Ｇ]
<556A> 犬猫生活 [東Ｇ]
<6838> 多摩川ＨＤ [東Ｓ]
<8894> レボリュー [東Ｓ]
<8979> スターツプロ [東Ｒ]
<9279> ギフトＨＤ [東Ｐ]
など
● 6月16日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
● 6月17日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<3451> トーセイＲ [東Ｒ]
<3476> Ｒみらい [東Ｒ]
<8956> ＮＴＴ都市Ｒ [東Ｒ]
<8972> ＫＤＸ不動産 [東Ｒ]
<8975> いちごオフィ [東Ｒ]
● 6月18日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
● 6月19日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3544> サツドラＨＤ [東Ｓ]
<6905> コーセル [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
● 6月15日―――――――――――― 34銘柄 発表予定
<2315> ＣＡＩＣＡＤ [東Ｓ]
<2345> ホドルワン [東Ｓ]
<278A> テラドローン [東Ｇ] ★
<3134> Ｈａｍｅｅ [東Ｓ]
<3195> ジェネパ [東Ｓ]
<3287> 星野Ｒリート [東Ｒ]
<3309> 積水ハウスＲ [東Ｒ]
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ [東Ｐ]
<3565> アセンテック [東Ｓ]
<3823> ＷＨＤＣ [東Ｓ]
<456A> ヒュマメイド [東Ｇ]
<4592> サンバイオ [東Ｇ] ★
<4666> パーク２４ [東Ｐ] ★
<5136> トリプラ [東Ｇ]
<5248> テクノロジー [東Ｇ]
<556A> 犬猫生活 [東Ｇ]
<6838> 多摩川ＨＤ [東Ｓ]
<8894> レボリュー [東Ｓ]
<8979> スターツプロ [東Ｒ]
<9279> ギフトＨＤ [東Ｐ]
など
● 6月16日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
● 6月17日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<3451> トーセイＲ [東Ｒ]
<3476> Ｒみらい [東Ｒ]
<8956> ＮＴＴ都市Ｒ [東Ｒ]
<8972> ＫＤＸ不動産 [東Ｒ]
<8975> いちごオフィ [東Ｒ]
● 6月18日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
● 6月19日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3544> サツドラＨＤ [東Ｓ]
<6905> コーセル [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
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