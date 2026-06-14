改めて実感したJリーグの素晴らしさ、人の支え、歴史の積み重ね。33年の“感謝”が示されたオールスターゲームのフィナーレに広がった感動的すぎる光景

改めて実感したJリーグの素晴らしさ、人の支え、歴史の積み重ね。33年の“感謝”が示されたオールスターゲームのフィナーレに広がった感動的すぎる光景