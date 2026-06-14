グループBTS（防弾少年団）が12日に釜山（プサン）アシアードスタジアムで開催したワールドツアー「ARIRANG」の初日公演が1時間以上遅れ所属事務所が謝罪した。

所属事務所のHYBE（ハイブ）はこの日夜、ファンプラットフォームのウィバースを通じ「12日に行われたワールドツアー『ARIRANG』を観覧しにきたすべての観客のみなさんに公演開始の遅れで大きな不便をかけた点を深く謝罪する」とした。

前日の公演は観客の入場が遅れ、当初の開演時刻である午後7時より約1時間15分ほど遅れた午後8時15分ごろから始まった。オンラインスペースではこれに伴う不便を訴えるコメントが相次いだ。

HYBEは「観客のみなさんに意味深い時間を用意しようと運営に問題が出ないよう最大限準備したが、現場案内の混乱、ファンギフト配付過程の待機列のボトルネック、商品受領遅延などが複合的に作用し公演開始が遅れた」と説明した。

その上で「公演観覧まで長時間待って下さった観客のみなさんに大きな失望と不便を与えた点に改めて心から謝罪申し上げる」と頭を下げた。

HYBEは「13日に行われる公演では同様の混雑状況が発生しないよう入場とギフト配布をはじめとする現場運営全般を徹底的に点検し補完する」と案内した。

BTSはデビュー13周年記念日である13日に同じ会場で釜山公演2日目を行う。