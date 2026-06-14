5月26日にプロ野球巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）の「復帰を願う会」は13日夜、Xを更新。活動終了を報告した。

5月26日に「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」に立ち上げ、同28日段階で署名が13万筆を超え受け付けを終了したオンライン署名と要望書を、球団や読売新聞グループ本社へ簡易書留で送付したと10日に公表していたが、「本日、読売巨人軍様ならびに読売新聞グループ本社様への到着を確認いたしました」と報告。「これをもちまして、『阿部慎之助氏の監督復帰を求める会』としての活動を正式に終了いたします」と活動の終了を報告した。

阿部氏は5月25日に、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放され、同日昼に監督辞任が発表された。警視庁は9日、同氏を書類送検した。

阿部慎之助氏復帰を願う会は設立当時「阿部慎之助氏の監督復帰を願い、署名活動を行っています。『もう一度ユニフォーム姿を見たい』そんなファンの声を、節度を持って球団へ届けることを目的としています」と設立目的を掲げた。その上で「再びユニフォーム姿でチームを率いる姿を見たい。若い選手たちへ、その経験を伝えていってほしい。そして再び東京ドームで、多くのファンと共に戦う姿を見たい。そう願う声が存在することを、一つの形として球団へ届けたいと考え、この署名活動を立ち上げました。本活動は、誹謗中傷や対立を目的としたものではありません」などとしていた。

署名の受付期限は6月5日午後11時59分までとし、目標は第1目標が5000筆、最終目標は満員の東京ドーム収容人数と同じ4万3500人と掲げていた。それが、報道各社の報道もあって反響が拡大し、受け付け開始から約24時間後の27日午後5時43分段階で、目標の4万3500筆を突破していた。

阿部慎之助氏復帰を願う会の管理者は「本活動には賛同のお声だけでなく、様々なご意見やご批判もありました。私たちも、この活動や署名が全てを解決するものだとは考えておりません。ただ、一人のファンとして抱いた想いを形にし、届けるための一つの手段として、この活動を行いました」と活動の趣旨を改めて説明。「約13万人の皆様からお預かりした声を、責任を持って届けるという当初の目的は果たすことができたと考えております。ご署名、ご支援、拡散、そして活動を見守ってくださった全ての皆様に心より感謝申し上げます」と感謝した。

その上で「なお、本アカウントは2026／06／14の24時頃をもって削除予定です。本当にありがとうございました」とした。