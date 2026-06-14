総勢28人、人気アイドル3組が奇跡の競演！＝LOVE、Juice=Juice、CANDY TUNE＜EIGHT-JAM＞

本日6月14日（日）の『EIGHT-JAM』は、「アイドル特集」。

スタジオには、＝LOVE、Juice=Juice、CANDY TUNE――総勢28人の人気アイドル3組がスタジオに集結。奇跡の競演を果たす。

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=LOVEは、指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ。昨年リリースした『とくべチュ、して』のストリーミングサービスでの累計再生数が1.6億回を記録するなど、その勢いはとどまるところを知らない。

一方、Juice=Juiceは、モーニング娘。なども所属するハロー！プロジェクトに所属。アイドルの枠を超えた高い歌唱力＆パフォーマンス力を誇る注目のグループだ。

そしてCANDY TUNEは、FRUITS ZIPPERなどを輩出したアソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト＝KAWAII LAB.からデビュー。2024年リリースの『倍倍FIGHT!』がSNSで大バズりし、昨年末には紅白歌合戦にも初出場するなどノリに乗っている。

そんな3組のアイドルの魅力について、自身もアイドルのプロデュースを手掛ける音楽プロデューサー・もふくちゃんが徹底解説。

さらに…。=LOVEが先駆者的存在、ライブ中に始まる「カメコタイム」とは何なのか？

Juice=Juiceらハロー！プロジェクトの歌唱レコーディングのヒミツとは？

CANDY TUNEのSNSバズりは戦略的に作られている!?…など、アイドル戦国時代を生き抜くための秘策も続々と明らかに。

また今回は、3組がスゴいと思うアイドルも紹介。はたして、アイドル界のトップランナーたちが一目置くアイドルとは？