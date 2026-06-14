世帯年収1500万でも「車なし」の東京共働き夫婦　一方で「特にお金に困っていません」と語る地方の30代男性のリアル

世帯年収1000万円を超えると、どれくらい余裕のある生活ができるのだろうか。当然ながら住む場所によっても大きく変わってくる。

投稿を寄せた東京都の30代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／世帯年収1500万円）は、自身が年収800万円、妻が700万円の共働きだ。赤羽の3LDKマンションを持ち家としており、毎月のローン返済は15万円ほどだという。

「サッカーだけで年間30万円くらいはかかるかな」

「小学2年生の子供1人。課外活動はピアノとサッカーと英語。3つで月3万円程度。サッカーは 合宿もちょこちょこありますのでなんだかんだサッカーだけで年間30万円くらいはかかるかな。学校は公立。車なし。中学受験は視野に入れていません。 外食は庶民的なお店ならそれほど抵抗なくしています」

都内で家を持ち子育てをするとなると、世帯年収1500万円でもこれくらい見栄を捨ててコスト管理しないと厳しいのが現実なのだろう。

世帯年収1200万「年に２回は海外旅行にいきます」

一方で、同じ年収帯でもまったく異なる生活を謳歌している人もいる。愛知県の30代男性（事務・管理／世帯年収1200万円）は、会社員として750万円、さらにネット販売の副業で450万円を稼ぎ出している。

「特にお金に困っていません。金融資産も3000万円程度。株の配当収入でさらに年間100万円程度の配当収入があります。年に２回は海外旅行にいきます」

専業主婦の妻を持ちながらこの余裕ぶりである。さらに男性はこう続ける。

「子供が１人なのもあります。子供は私立中学校に行かせる予定です。ただし、家は持ち家ですが高級住宅ではないし、車もこだわりがないので、軽と200万弱で買った乗用車です」

地方で余裕のある暮らしを謳歌するか、都内でシビアにコストを管理するか。金銭感覚だけでなく、住む場所によって生活コストも変われば暮らしぶり自体が全然変わってくるようだ。

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