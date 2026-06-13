【MAJ2026】HANAが最優秀ニュー・アーティスト賞受賞 CHIKA感謝の気持ちを改めて「関わってくれたすべての人に贈られる賞」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、HANAが主要6部門のひとつである最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞した。
【写真】喜び語るHANAメンバーのソロショット
授賞式後の囲み取材に出席したCHIKAは、「本当に本当にうれしいですし、光栄です。スピーチの際は緊張しすぎてしまったので改めてお伝えしたいのですが、この賞は私たちではなく、関わってくれたすべての人に贈られる賞です」と感謝を語った。
また、MAHINAは受賞トロフィーを手に取ると、「今、手にしますね！ うわー！ 重い！ 思っていたよりずっしり重い」と笑顔。「サカナクションさんがレッドカーペットで抱えていたのがうらやましかったので、今こうして手元にあってうれしいです」と喜びを明かした。
NAOKOは今後について、「自分たちの心の中にある声を世界中の人たちに届けたい」と力強く語り、さらなる飛躍を誓った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【写真】喜び語るHANAメンバーのソロショット
授賞式後の囲み取材に出席したCHIKAは、「本当に本当にうれしいですし、光栄です。スピーチの際は緊張しすぎてしまったので改めてお伝えしたいのですが、この賞は私たちではなく、関わってくれたすべての人に贈られる賞です」と感謝を語った。
NAOKOは今後について、「自分たちの心の中にある声を世界中の人たちに届けたい」と力強く語り、さらなる飛躍を誓った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。