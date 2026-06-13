わんこの散歩は天気との勝負！雨が降る前に家を出ようと後ろを振り返ったら…！？奇想天外なわんこの『拒否』姿がSNSで反響を呼んでいます。話題の投稿には「笑えるｗｗ」「姿勢が可愛すぎる」「想像の倍拒否してた」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『雨が降る前に犬の散歩に行こう』とドアを開け、後ろを振り返ると…予想外だった『まさかの拒否』】

雨が降る前に散歩へ！

TikTokアカウント「hiragvxq08r」に投稿されたのは、投稿者さんの愛犬ボーダーコリーの「リコ」ちゃんとの散歩前の一コマ。わんこの散歩は天気との勝負。雨雲レーダーをチェックしながら、タイミングを見計らっている飼い主さんも多いはず。

リコちゃんの飼い主さんも、雨が降る前に散歩へ…と、準備をして玄関のドアを開けたといいます。ところがリコちゃんが付いてきません…。『あれ？おかしいな』と思い、後ろを振り返ってみると、そこにはあまりに奇想天外なポーズのリコちゃんが…！

予想外すぎる「散歩拒否」に爆笑

玄関で体をグデーッと伏せて、床と一体化しているリコちゃん。全身でこれ以上ないほどの『散歩拒否』をあらわしていたそう。さらに笑いを誘うポイントは、伏せたお顔は室内の方を向いていること。飼い主さんと視線を合わせないため、加えて『散歩に行かない！』というリコちゃんの強い意志を体現しています。

大胆な拒否ポーズのまま、まるで置物のように一ミリも動かないため、これでは中型犬のリコちゃんを連れ出すことなどできません…。「親の心、子知らず」とはまさにこのこと。可愛い愛犬なら、自由気ままな振る舞いさえ愛くるしいものですね♡

この投稿には「何が嫌！？でも可愛い」「爆笑した～！」「想像の倍拒否してた」

といったコメントが寄せられています。

クリーム塗ったのにペロペロ♪

わんこあるある！？そんなリコちゃんのお姿もご紹介！この日、リコちゃんに肉球クリームを塗った飼い主さん。肉球がカサカサだとひび割れしてしまうこともありますから、お手入れは大切です。

ところが、リコちゃんは塗ったそばからペロペロと舐めてしまうのだそう…！「うちの子もです(笑)」といったコメントも届いているため、好んで舐めるわんこは案外多いのかもしれません。器用に舐める姿は可愛らしいものですが、ペロペロはほどほどにしてほしい…そう切に願う飼い主さんなのでした。

TikTokアカウント「hiragvxq08r」には、リコちゃんのキュートな姿が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「hiragvxq08r」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております