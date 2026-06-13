【神奈川県で泊まってよかった】「強羅温泉 雪月花 別邸 翠雲」は全室天然温泉露天風呂付きの大人の湯宿。五感で四季を味わう至高のプライベートステイ
東京都在住・35歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「強羅温泉 雪月花 別邸 翠雲」です。※以下の情報は2026年6月12日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼従業員の温かい笑顔が迎える心地よいおもてなしの始まり
●回答者コメント
「従業員の対応が素晴らしかったです。気持ちの良い笑顔で接してもらえ、こちらまで笑顔になりました」
宿に到着した瞬間から、日常の喧騒を忘れさせてくれる上質な時間がスタートします。スタッフによる細やかな気配りと温かい接客は、旅の移動で疲れた心と体を優しく包み込んでくれるでしょう。程よい距離感を保ちながらも、常に寄り添ってくれる丁寧な対応が、滞在中の快適さをより確かなものにしてくれます。笑顔あふれる素晴らしいおもてなしにより、これからの滞在への期待が一気に高まります。
▼チェックイン後は檜の香る客室の天然温泉露天風呂で心からリラックス
●回答者コメント
「静かで落ち着いて過ごせたのがよかったです。客室に露天風呂もあり、自分の好きな時間にお風呂に入れるのも、贅沢でよかったです」
すべてのお部屋に檜の天然温泉露天風呂が用意されており、誰にも気兼ねすることなく、24時間いつでも好きな時に湯浴みを愉しめるのが最大の贅沢です。日常から切り離された落ち着いた客室で、耳を澄ませば聞こえる自然の音に癒やされながら自分だけの温泉を満喫できます。贅を尽くしたプライベートな空間で心身ともに深いリフレッシュを叶えてくれます。
▼食事のあとはこだわり抜かれた美酒と美食、圧倒的なボリュームに大満足
●回答者コメント
「食事が予想以上に美味しかったです。また、量もしっかりあり、本当にお腹いっぱいになれました」
旅のハイライトともいえる夕食は、食事処「雲心庵」の半個室などで周囲を気にせずゆっくりと楽しめます。四季折々の厳選された食材をふんだんに使い、料理人が技を振るう和食会席は、味はもちろん目でも楽しめる繊細な盛り付けとこだわりの器が魅力です。さらに、一品一品がしっかりと満足できるボリュームで提供されるため、美味しいお料理を心ゆくまで堪能することができます。洗練された美しいお料理とお腹いっぱいになる幸福感の両方を同時に味わえる至福のディナーです。
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-61
交通手段：箱根登山鉄道「強羅」駅から徒歩5分／箱根登山ケーブルカー「公園下」下車徒歩1分
▼料金
大人1名：3万9500円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：14:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
「強羅温泉 雪月花 別邸 翠雲」は五感で味わう大人のための湯宿東京都在住・35歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「強羅温泉 雪月花 別邸 翠雲」でした。・宿泊した部屋：ダブル＋シングル
●回答者コメント
「従業員の対応が素晴らしかったです。気持ちの良い笑顔で接してもらえ、こちらまで笑顔になりました」
宿に到着した瞬間から、日常の喧騒を忘れさせてくれる上質な時間がスタートします。スタッフによる細やかな気配りと温かい接客は、旅の移動で疲れた心と体を優しく包み込んでくれるでしょう。程よい距離感を保ちながらも、常に寄り添ってくれる丁寧な対応が、滞在中の快適さをより確かなものにしてくれます。笑顔あふれる素晴らしいおもてなしにより、これからの滞在への期待が一気に高まります。
▼チェックイン後は檜の香る客室の天然温泉露天風呂で心からリラックス
●回答者コメント
「静かで落ち着いて過ごせたのがよかったです。客室に露天風呂もあり、自分の好きな時間にお風呂に入れるのも、贅沢でよかったです」
すべてのお部屋に檜の天然温泉露天風呂が用意されており、誰にも気兼ねすることなく、24時間いつでも好きな時に湯浴みを愉しめるのが最大の贅沢です。日常から切り離された落ち着いた客室で、耳を澄ませば聞こえる自然の音に癒やされながら自分だけの温泉を満喫できます。贅を尽くしたプライベートな空間で心身ともに深いリフレッシュを叶えてくれます。
▼食事のあとはこだわり抜かれた美酒と美食、圧倒的なボリュームに大満足
●回答者コメント
「食事が予想以上に美味しかったです。また、量もしっかりあり、本当にお腹いっぱいになれました」
旅のハイライトともいえる夕食は、食事処「雲心庵」の半個室などで周囲を気にせずゆっくりと楽しめます。四季折々の厳選された食材をふんだんに使い、料理人が技を振るう和食会席は、味はもちろん目でも楽しめる繊細な盛り付けとこだわりの器が魅力です。さらに、一品一品がしっかりと満足できるボリュームで提供されるため、美味しいお料理を心ゆくまで堪能することができます。洗練された美しいお料理とお腹いっぱいになる幸福感の両方を同時に味わえる至福のディナーです。
詳細情報▼アクセス
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-61
交通手段：箱根登山鉄道「強羅」駅から徒歩5分／箱根登山ケーブルカー「公園下」下車徒歩1分
▼料金
大人1名：3万9500円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：14:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)