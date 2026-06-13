「めちゃくちゃ高そう」「気になりすぎる」W杯に臨む日本代表戦士の胸元に熱視線！ “ビッグでド派手”ネックレスが話題沸騰「すごいな」
ワールドカップに臨む日本代表戦士の胸元にファンも釘付けだ。
堂安律が６月13日、自身の公式インスタグラムを更新。「そろそろ時間だ」と題し、日本代表のトレーニングシャツを着用した自身の写真を公開した。
投稿されたショットで、ファンの視線を集めたのは胸元でひときわ存在感を放っていた個性的なネックレスだ。中央には星のモチーフが配され、その両側を「RITSU」と「DOAN」のアルファベットがつなぐデザイン。サイズも大きい遊び心あふれるアクセサリーで、青と赤が映える日本代表のトレーニングシャツと合わせたコーデとなっている。
この投稿はSNS上でも大きな反響を呼び、ファンからは「すごいな」「らしすぎて好き」「やっぱ堂安最高だわ笑」「似合う〜」「そのままギラギラ突き進んでほしい」「めちゃくちゃ高そう」「可愛すぎやろ」「気になりすぎる」などの声が上がった。
ピッチ内外で注目を集める堂安を含め、現地で調整を進める日本代表は日本時間６月15日、北中米W杯のグループステージ初戦で強豪オランダと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「らしすぎて好き」星マーク＆“RITSU＆DOAN”！ 個性全開ネックレスを着用した堂安律
堂安律が６月13日、自身の公式インスタグラムを更新。「そろそろ時間だ」と題し、日本代表のトレーニングシャツを着用した自身の写真を公開した。
投稿されたショットで、ファンの視線を集めたのは胸元でひときわ存在感を放っていた個性的なネックレスだ。中央には星のモチーフが配され、その両側を「RITSU」と「DOAN」のアルファベットがつなぐデザイン。サイズも大きい遊び心あふれるアクセサリーで、青と赤が映える日本代表のトレーニングシャツと合わせたコーデとなっている。
この投稿はSNS上でも大きな反響を呼び、ファンからは「すごいな」「らしすぎて好き」「やっぱ堂安最高だわ笑」「似合う〜」「そのままギラギラ突き進んでほしい」「めちゃくちゃ高そう」「可愛すぎやろ」「気になりすぎる」などの声が上がった。
ピッチ内外で注目を集める堂安を含め、現地で調整を進める日本代表は日本時間６月15日、北中米W杯のグループステージ初戦で強豪オランダと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「らしすぎて好き」星マーク＆“RITSU＆DOAN”！ 個性全開ネックレスを着用した堂安律