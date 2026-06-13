福田萌維が『63』で単独首位浮上 「恩返し」込めて初Vへ 石井理緒2位、鬼頭さくら3位で最終日ヘ/国内女子下部
＜ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース 2日目◇13日◇上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）◇6277ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】初々しい プロテスト合格時の福田萌維
ツアー未勝利の福田萌維が1イーグル・6バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。トータル12アンダーまでスコアを伸ばし、単独首位で最終日に進んだ。「8アンダーは人生でのベストスコアです。欲を出さないゴルフができたと思います。JLPGAツアーのリランキングを突破できたので、この試合が最後のステップです。ステップではいい経験をさせてもらって、今の自分があると思います。あしたは、恩返しという意味を含めて、優勝して、JLPGAツアーでも戦っていける自分を見せたいです」と福田は振り返り、初優勝への闘志を示した。トータル11アンダー・2位に石井理緒、トータル10アンダー・3位に鬼頭さくら、トータル9アンダー・4位に中地萌が続いた。2週連続優勝がかかる平岡瑠依、今季ステップ1勝の山内日菜子はともにトータル5アンダー・15位タイ。賞金ランキング2位の高田菜桜はトータル3アンダー・35位タイで2日目を終えた。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドの成績
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