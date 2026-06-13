元宝塚歌劇団月組トップスターの龍真咲（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。人生初のギックリ腰になったことを報告した。

東京タワーを背にアジサイなどに囲まれた写真を公開。この後ギックリ腰になりました」と告白。「人生初のギックリ腰。そう言えば麻子さん（瀬奈じゅん）が腰に気をつけてね、絶対腰にくるから！とおっしゃってたな。。。麻子さん、わたしギックリ腰になりました」と先輩から忠告されていたことも明かした。

「ギックリ腰ってギクって言わないんだね。音じゃなくて気持ちの音なのかね。静かに足音たてずに来るんだね。。」と続け、「わたしは子供たちをお風呂に入れる前のシャワーを掴んだ時にヤツはやってきました」と発症した状況を説明した。

「そういえば、今朝は大の字から動けなかったな。みんな寝ててくれたのが救い」と「早く回復したい、な。。。」とつづった。

フォロワーからは「お大事に」「早く良くなりますように」「無理されないでくださいね！」などの声が寄せられた。

龍は2001年に宝塚歌劇団に87期生として入団。宙組公演「ベルサイユのばら2001」で初舞台を踏む。その後、月組に配属。2012年、月組トップスターに就任。2016年に退団。その後、芸能活動を再開するが、芸能活動を一時休止。2019年に結婚。結婚後は日本とモナコを行き来する生活を送りながら、2023年に第1子を出産。今年1月には第2子を出産した。