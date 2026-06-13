――――――――――――――――――― 6月15日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・4月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00)

・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00)

・米国6月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

★米国5月鉱工業生産 (22:15)

・米国5月設備稼働率 (22:15)

・米国6月NAHB住宅市場指数 (23:00)

★G7サミット (先進7カ国首脳会議) (フランス・エビアン、～17日)

・日伊首脳会談（ローマ）

◆新規上場、市場変更 など

〇タスキホールディングス <166A> ：東証Ｇ→東証Ｐ

〇イーグランド <3294> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月16日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★内田真一副総裁が植田総裁の代理で記者会見 (15:30)

・日銀が長期国債買い入れ減額計画について中間評価

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、南アフリカ市場休場

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・中国5月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国5月鉱工業生産 (11:00)

★中国5月小売売上高 (11:00)

・中国1-5月固定資産投資 (11:00)

・中国1-5月不動産開発投資 (11:00)

・ドイツ6月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏6月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国5月住宅着工件数 (21:30)

・米国5月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国5月輸入物価指数 (21:30)

・米国5月輸出物価指数 (21:30)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★ＧＯ <581A> ：東証Ｇ上場

〇ＭＣＪ <6670> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＩＮＦＯＲＩＣＨ <9338> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月17日 (水) ――

◆国内経済

★4月機械受注 (8:50)

★5月貿易収支 (8:50)

・5月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア市場休場

・英国5月消費者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏5月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月小売売上高 (21:30)

・米国5月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・米国4月企業在庫 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (18日3:00)

★ウォーシュFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (18日3:30)

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表



――――――――――――――――――― 6月18日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・国際決済銀行 (BIS) 国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[26年3月末時点] (8:50)

・5月白物家電出荷額 (10:00)

・5月首都圏マンション市場動向 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国5月失業率 (15:00)

・ユーロ圏4月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏4月建設業生産高 (18:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (20:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国6月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国4月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)

・米国4月対米証券投資 (19日5:00)

★米国クアドラプル・ウィッチング

・スイス中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・EU (欧州連合) 首脳会議 (ブリュッセル、～19日)

【海外決算】

[米]アクセンチュア 、クローガー

◆新規上場、市場変更 など

〇養命酒製造 <2540> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月19日 (金) ――

◆国内経済

★5月全国消費者物価指数 (8:30)

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (4月27～28日開催分、8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国 (ジューンティーンス) 、中国、香港、台湾、スウェーデン市場休場

・ドイツ5月生産者物価指数 (15:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇クスリのアオキホールディングス <3549> ：名証Ｍ上場 (重複上場) 、東証Ｐ→東証Ｓ

〇エイジス <4659> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ワットマン <9927> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月20日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 6月21日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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