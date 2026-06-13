本日6月13日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。

「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。本日放送の特集の一部を一足先にご紹介。

※放送内容は変更になることがございます

■長友佑都と妻・平愛梨を単独取材！家族愛が支えたW杯

FIFAワールドカップ2026に挑むサッカー日本代表。「追跡取材news LOG」は今回、日本史上初のW杯5大会連続メンバー選出を果たした39歳・長友佑都選手に単独取材することができた。取材に伺ったのは、長友の明治大学時代の後輩でもある日本テレビの山本紘之アナウンサー。これまで何度も長友の取材を重ねてきた山本アナウンサーだからこそ明かしてくれた、長友の本音とは。

取材の中では、賛否もあると語った自身のＷ杯メンバー選出に対して次のようにコメント。「批判は常にやっぱり大きな舞台になればなるほどある。何かね、オセロをやっているみたいな感じ。白が称賛で黒が批判だとしたら、自分の活躍とかチームの勝利で真っ白にひっくり返せるでしょう。全て称賛に変えるから見てて。オセロが真っ白になるから。」

今回の取材では、家族との知られざる秘話も公開。その話を受けて、特別に、妻・平愛梨も単独取材をすることができた。Ｗ杯直前に夫婦についてお互いのことを語り合ってもらった貴重な機会。Ｗ杯メンバー選考の2か月前、長友が負傷し戦線離脱した際に、平が長友にかけた言葉とは。

さらに、その逆境を乗り越え夫婦で涙したＷ杯メンバー選考時の裏話や、秘蔵家族プライベート映像も公開。家族の支えで挑む、長友の5度目のＷ杯に迫る。

■番組概要

「追跡取材 news LOG」

毎週土曜よる10時〜10時54分放送

（22局＋ABS、YBS、KNB、JRT、RKC、TOS／生放送）

【出演者】

メインキャスター 和久田麻由子、森圭介（日本テレビアナウンサー）

【製作著作】

日本テレビ

番組ホームページ https://www.ntv.co.jp/newsLOG/

番組公式X https://x.com/ntvnewslog

番組公式Instagram https://www.instagram.com/ntvnewslog/

番組公式Facebook https://www.facebook.com/ntvnewslog/