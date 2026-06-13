古江彩佳＆西村優菜のチーム『Minis』が圧巻「61」（撮影：GettyImages）

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＜ダウ選手権　2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、各自のボールでプレーしてホールごとにいい方のスコアを採用するフォアボール方式の第2ラウンドが終了した。

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セリーヌ・ボルヘ（ノルウェー）＆ポリー・マック（ドイツ）がトータル12アンダーで単独首位に浮上した。日本勢は12人が出場。古江彩佳＆西村優菜のペア『Minis』が9バーディ・ボギーなしの「61」をマーク。トータル11アンダーで1打差の2位につけている。岩井明愛＆千怜の双子ペア『Aki＆Chizzy』は「63」でプレー。トータル9アンダー・4位タイで週末へ向かう。渋野日向子＆勝みなみの『HinaMina』は4バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル5アンダー・16位タイ。3年連続3度目のタッグで、初めて予選を通過した。畑岡奈紗＆コ・ジンヨン（韓国）ペアはトータル6アンダー・10位タイにつけている。吉田優利＆馬場咲希ペアはトータル1アンダー、原英莉花＆櫻井心那ペアはトータル3オーバーで予選落ち。ミランダ・ワン（中国）とペアを組んだ西郷真央もトータル5オーバーで週末行きを逃した。3日目は初日同様、1つのボールを交互に打つフォアサム形式で行われる。
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ダウ選手権　2日目成績
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