古江彩佳＆西村優菜ペアが1打差2位で週末へ 岩井姉妹は4位、渋野日向子＆勝みなみ16位 米女子ダブルス戦

古江彩佳＆西村優菜ペアが1打差2位で週末へ 岩井姉妹は4位、渋野日向子＆勝みなみ16位 米女子ダブルス戦