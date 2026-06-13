Snow Man渡辺翔太、報道陣へ細やかな配慮「ピーターパンなら絶対言わない」記者からは感嘆の声
【モデルプレス＝2026/06/13】Snow Manの渡辺翔太と女優の芳根京子が2026年6月11日、ともにW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（同年6月12日より東京・THEATER MILANO-Zaほかにて上演）の取材会に、共演の石丸幹二とともに出席。渡辺が報道陣へ細やかな配慮を見せた。
【写真】スノメンバー、芳根京子も絶賛のフライングシーン
世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作は、ダンス、フライング、小道具、美術、映像などを駆使した“フィジカルシアター”のスタイルと、スペクタクルでマジカルな美しい舞台で話題となり、2013年より英国内で再演を重ねてきた。そして2026年、ジョナサン・マンビィ氏の演出によりさらなる進化を遂げ、日本再演を迎える。渡辺と芳根は、今回が初共演。芳根がウェンディ、渡辺はピーターパンを演じる。
芳根は、初日を控えた現在の心境を聞かれると「お稽古が始まって、1ヶ月半ぐらいですかね。『明日が初日』というのがピンときてない感覚がすごく強くあるんですけど、本当にチーム一丸となって毎日皆で本番に向けてお稽古してきたので、すごく自信を持って明日を迎えられる気がしています」とにっこり。同じ質問に、渡辺は「まず、今の心境を語る前にちょっと1つ言わなきゃならないことがあって」と切り出し「各社の今来ていただいている皆様、今日のリリースが結構ギリギリだったということを聞いて。これは皆様、大変失礼いたしました」と報道陣向けの取材案内が直前となったことについて触れ、茶目っ気たっぷりに記者に呼びかけた。
続けて「ピーターパンなら絶対言わないんですけど、渡辺として」とユーモア溢れる“謝罪”に報道陣からは笑いが。渡辺は「それなのに、こんなに集まっていただき、本当にありがたいなと思っております」と謙虚な姿勢を見せつつ「質問は何でしたっけ？」と一言。渡辺の巧みな話術を前に、報道陣からは「さすが」と感嘆の声が上がっていた。
そして、今の心境について渡辺は「ウェンディ視点のピーターパンということで、これを観ていただいたら、皆さんが抱いているピーターパンのイメージから相当奥深さだったりが伝わるかなと思います」と魅力を伝えつつ「（会場が）新宿のど真ん中なんですけど『ここはネバーランドだよ』ということを伝えて、皆さんと一緒にお客様も本当にネバーランドに来た気分になっていただけたらいいなという思いでやれたらいいなと思っています」と語った。
また「初日が間もなくという感覚がまだなくてちょっとふわふわしているから、この後のゲネプロも心配」と不安をのぞかせると、芳根は「怪我なく」と声をかけていた。石丸は「このカンパニーが非常にフレッシュな子が多い」「そういう若い力に支えられながら稽古してきて、もうピークのところまで来てます」と、これまでの稽古期間を回想。「胸を張って、僕たちのショーをお届けできると思っております。僕も頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。
稽古場の印象を聞かれた芳根は「『こんなに笑いにあふれる稽古場があるんだ』って思うくらい、毎日みんなでゲラゲラ笑いながら（稽古している）」と回想。マンビィ氏への尊敬も語りつつ「稽古がすっごく楽しかったので、これから明日からもっと楽しくなるように（頑張る）」と意気込んだ。すると、渡辺はすかさず「『（こんなに楽しい）現場があるんですね』って言うと、他の現場が…」とツッコミ。芳根は「違う（笑）！」と、他の稽古場も楽しいことを伝え、加えて「（今回の稽古場は）ぶっちぎりに明るかった」と話していた。（modelpress編集部）
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◆渡辺翔太、報道陣へ細やかな配慮
世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作は、ダンス、フライング、小道具、美術、映像などを駆使した“フィジカルシアター”のスタイルと、スペクタクルでマジカルな美しい舞台で話題となり、2013年より英国内で再演を重ねてきた。そして2026年、ジョナサン・マンビィ氏の演出によりさらなる進化を遂げ、日本再演を迎える。渡辺と芳根は、今回が初共演。芳根がウェンディ、渡辺はピーターパンを演じる。
続けて「ピーターパンなら絶対言わないんですけど、渡辺として」とユーモア溢れる“謝罪”に報道陣からは笑いが。渡辺は「それなのに、こんなに集まっていただき、本当にありがたいなと思っております」と謙虚な姿勢を見せつつ「質問は何でしたっけ？」と一言。渡辺の巧みな話術を前に、報道陣からは「さすが」と感嘆の声が上がっていた。
◆芳根京子、今回の稽古場は「ぶっちぎりに明るかった」
そして、今の心境について渡辺は「ウェンディ視点のピーターパンということで、これを観ていただいたら、皆さんが抱いているピーターパンのイメージから相当奥深さだったりが伝わるかなと思います」と魅力を伝えつつ「（会場が）新宿のど真ん中なんですけど『ここはネバーランドだよ』ということを伝えて、皆さんと一緒にお客様も本当にネバーランドに来た気分になっていただけたらいいなという思いでやれたらいいなと思っています」と語った。
また「初日が間もなくという感覚がまだなくてちょっとふわふわしているから、この後のゲネプロも心配」と不安をのぞかせると、芳根は「怪我なく」と声をかけていた。石丸は「このカンパニーが非常にフレッシュな子が多い」「そういう若い力に支えられながら稽古してきて、もうピークのところまで来てます」と、これまでの稽古期間を回想。「胸を張って、僕たちのショーをお届けできると思っております。僕も頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。
稽古場の印象を聞かれた芳根は「『こんなに笑いにあふれる稽古場があるんだ』って思うくらい、毎日みんなでゲラゲラ笑いながら（稽古している）」と回想。マンビィ氏への尊敬も語りつつ「稽古がすっごく楽しかったので、これから明日からもっと楽しくなるように（頑張る）」と意気込んだ。すると、渡辺はすかさず「『（こんなに楽しい）現場があるんですね』って言うと、他の現場が…」とツッコミ。芳根は「違う（笑）！」と、他の稽古場も楽しいことを伝え、加えて「（今回の稽古場は）ぶっちぎりに明るかった」と話していた。（modelpress編集部）
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