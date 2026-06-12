【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはサンマの塩焼き
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、室内の清掃、例外を認めない方針、そしてコンパクトな調理道具という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□とり
い□□つ
し□□ん
ヒント：ほうきとセットで使われる、集めたゴミを運ぶための道具。全体に対して例外なく一様に対応するような場面。そして、サンマなどを屋外でおいしく焼くシーンを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちり」を入れると、次のようになります。
ちりとり
いちりつ（一律）
しちりん（七輪）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、住まいを整える身近な衛生用具から、公平性を保つための共通の取り決め、さらには独特の風味を生み出す伝統の熱源までを網羅しました。共通する「ちり」という響きが、清潔な環境を維持するための実用的な工夫、全体を一括して調和させるシチュエーション、素材のうま味を引き出して食事を楽しむ豊かなひとときを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、室内の清掃、例外を認めない方針、そしてコンパクトな調理道具という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□とり
い□□つ
し□□ん
ヒント：ほうきとセットで使われる、集めたゴミを運ぶための道具。全体に対して例外なく一様に対応するような場面。そして、サンマなどを屋外でおいしく焼くシーンを思い浮かべてみてください。
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正解：ちり正解は「ちり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちり」を入れると、次のようになります。
ちりとり
いちりつ（一律）
しちりん（七輪）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、住まいを整える身近な衛生用具から、公平性を保つための共通の取り決め、さらには独特の風味を生み出す伝統の熱源までを網羅しました。共通する「ちり」という響きが、清潔な環境を維持するための実用的な工夫、全体を一括して調和させるシチュエーション、素材のうま味を引き出して食事を楽しむ豊かなひとときを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)