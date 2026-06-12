笠りつ子の5年ぶりVにも貢献 “樹脂じゃない”インサートのパターが人気上昇中！【週間ギア売上ランキング】
売り上げランキングのパター部門は今週も『スパイダー』が強かった。1位が「スパイダー ツアー」で、2位が『スパイダー ZT』とテーラーメイドがトップ2を独占。PGAツアーでメジャー2戦2勝、21戦8勝（5月30日時点）とスパイダー旋風が続いており、その影響は大きいようだ。最新パターの販売状況についてPGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。
【ランキング】4位以下もまとめて発表！ 金属インサートの『スタジオスタイル』『ファントム』『ダマスカス』がランクイン
「最近、試打をしている人が増えているのはピンの『スコッツデール TEC』。白いカラーリングと新発想のアライメント効果もあって注目度が高い。あとは『オデッセイ』や『スコッティ・キャメロン』がよく売れています」オデッセイはトップ10に4モデルがランクイン。新作のオデッセイ『ダマスカスミルド』も初登場で10位に入っている。オデッセイと言えば樹脂インサートの印象が強いが、このモデルはダマスカス鋼をインサートに使っている。「最近は柔らか過ぎない、しっかりした打感を求めるゴルファーが増えています。オデッセイ『ダマスカスミルド』やスコッティ・キャメロン『スタジオスタイル』の打感を好む人が増えています」『スタジオスタイル』のフェースインサートも軟鉄系の「スタジオカーボンスチール」。まだまだ樹脂系インサートの方が上位にいることに変わりはないが、少しずつ金属系インサートの人気が上がってきている。（パターランキング）1位 テーラーメイド スパイダー ツアー2位 テーラーメイド スパイダーZT3位 ピン スコッツデール※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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