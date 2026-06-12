FUJIBASE、初EP『ム』のジャケット公開！『81 Beginnings GIG Vol.2』への出演も決定

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FUJIBASEが、6月19日リリースのEP『ム』のジャケットを公開した。

■カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たデザインに

FUJIBASE初となるEP『ム』は、フジテレビ系ドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』主題歌に抜擢された「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲を収録。

ジャケットは、今のFUJIBASEのなかに在る“無”“夢”から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たデザインとなっている。各音楽サブスクリプションサービスにて、事前登録（Pre-Save / Pre-add）の受付もスタートした。

さらに、6月27日に東京・GRIT at Shibuyaにて開催される『81 Beginnings GIG Vol.2』への出演が決定した。

『81 Beginnings GIG Vol.2』は、日本（＝81）からアジア、そして世界へ羽ばたく注目のニューアーティストたちが出演するJ-WAVE主催のショーケースライブ。FUJIBASEは2025年10月27日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEにて開催されたVol.1公演に続いて2回目の出演となる。

本公演には、音楽シーンで注目を集めるニューアーティストとしてFUJIBASE、HOMEの2組が出演。チケットは、6月12日より販売が開始されている。

■リリース情報

202606.19 ON SALE

DIGITAL EP『ム』

■イベント情報

『81 Beginnings GIG Vol.2』

06/27（土）東京・GRIT at Shibuya

■関連リンク

FUJIBASE OFFICIAL SITE

https://fujibase.tokyo/