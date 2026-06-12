サーティワンに「冒険の書」風のメモ機能付きクリアファイル　ドラクエコラボ特典で登場

サーティワン アイスクリームで開催中の「ドラゴンクエスト」コラボキャンペーンに、ゲームファンにはおなじみの「冒険の書」をモチーフにしたオリジナルノベルティが加わります。

6月15日から6月21日までの1週間、対象商品を購入すると、鉛筆で書いて消せるメモ機能付きオリジナルクリアファイルが数量限定でプレゼントされます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 何度もメモできる「冒険の書」デザインの限定グッズ

サーティワンでは、2026年で40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボキャンペーンを6月1日から6月30日まで開催中。劇中の世界観を表現した新作フレーバーや、コラボデザインのサンデー、アイスクリームケーキなどが登場しています。

今回の追加施策として登場するオリジナルノベルティは、ゲーム内のプレイ状況を記録する、おなじみの「冒険の書」をモチーフにしたデザイン。表面には鉛筆を使って何度も書き消しができるメモ機能が付いており、実用性も抜群の“書けるクリアファイル”となっています。

■ バラエティボックスや大迫力のスライムケーキが対象に

プレゼントの対象となる商品は、好きなフレーバーを持ち帰れる「バラエティボックス」をはじめ、魅力的なケーキの数々がラインナップされています。

バラエティボックスは4コ入り、6コ入り、8コ入り、12コ入りのすべてのサイズが対象となり、それぞれレギュラーサイズとスモールサイズから選ぶことができます。

さらに、スライムたちのフィギュアやピックで飾られた華やかな「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」や、贅沢な味わいを個包装で楽しめる「31パティスリー」の購入でも手に入れることが可能です。

上記の対象商品を1点購入するごとに、クリアファイルが1枚プレゼントされます。キャンペーン自体は6月末まで実施されますが、このクリアファイルプレゼント企画は6月15日から21日までの1週間限定となっており、各店舗とも用意された数量がなくなり次第終了となります。

（C）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061208.html