[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1199銘柄・下落1322銘柄（東証終値比）
6月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2596銘柄。東証終値比で上昇は1199銘柄、下落は1322銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが96銘柄、値下がりは126銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7084> スマイルＨＤ 2400 +461（ +23.8%）
2位 <2938> オカムラ食品 1772.9 +293.9（ +19.9%）
3位 <3237> イントランス 88 +14（ +18.9%）
4位 <6966> 三井ハイテク 931 +123（ +15.2%）
5位 <5572> リッジアイ 3540 +455（ +14.7%）
6位 <4446> リンクユーＧ 700 +70（ +11.1%）
7位 <6387> サムコ 13600 +1300（ +10.6%）
8位 <460A> ＢＲＡＮＵ 811 +76（ +10.3%）
9位 <6666> リバーエレク 1050 +98（ +10.3%）
10位 <3657> ポールＨＤ 314 +29（ +10.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7851> カワセコンピ 118 -47（ -28.5%）
2位 <462A> ファンディノ 322 -79（ -19.7%）
3位 <4075> ブレインズ 830 -180（ -17.8%）
4位 <6656> インスペック 1090 -226（ -17.2%）
5位 <6731> ピクセラ 123 -25（ -16.9%）
6位 <3444> 菊池製作 876.2 -166.8（ -16.0%）
7位 <256A> 飛島ＨＤ 1670 -294（ -15.0%）
8位 <218A> リベラウェア 900 -138（ -13.3%）
9位 <7412> アトム 592 -89（ -13.1%）
10位 <7831> ウイルコＨＤ 68.2 -7.8（ -10.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3698 +45.0（ +1.2%）
2位 <6758> ソニーＧ 3319.9 +27.9（ +0.8%）
3位 <5406> 神戸鋼 1949.4 +12.9（ +0.7%）
4位 <6920> レーザーテク 44280 +280（ +0.6%）
5位 <6178> 日本郵政 2332.3 +14.3（ +0.6%）
6位 <5801> 古河電 42328 +238（ +0.6%）
7位 <6841> 横河電 4874.9 +26.9（ +0.6%）
8位 <4543> テルモ 2210.1 +10.6（ +0.5%）
9位 <7004> カナデビア 1291.9 +5.9（ +0.5%）
10位 <6113> アマダ 2919.7 +13.2（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 8238.1 -399.9（ -4.6%）
2位 <6526> ソシオネクス 2225 -40.0（ -1.8%）
3位 <6723> ルネサス 4286 -69（ -1.6%）
4位 <4704> トレンド 5835 -65（ -1.1%）
5位 <5803> フジクラ 4210 -46（ -1.1%）
6位 <2802> 味の素 5105.1 -52.9（ -1.0%）
7位 <6146> ディスコ 79181 -719（ -0.9%）
8位 <5711> 三菱マ 4612.9 -27.1（ -0.6%）
9位 <5706> 三井金属 43650 -250（ -0.6%）
10位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1228.6 -6.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7084> スマイルＨＤ 2400 +461（ +23.8%）
2位 <2938> オカムラ食品 1772.9 +293.9（ +19.9%）
3位 <3237> イントランス 88 +14（ +18.9%）
4位 <6966> 三井ハイテク 931 +123（ +15.2%）
5位 <5572> リッジアイ 3540 +455（ +14.7%）
6位 <4446> リンクユーＧ 700 +70（ +11.1%）
7位 <6387> サムコ 13600 +1300（ +10.6%）
8位 <460A> ＢＲＡＮＵ 811 +76（ +10.3%）
9位 <6666> リバーエレク 1050 +98（ +10.3%）
10位 <3657> ポールＨＤ 314 +29（ +10.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7851> カワセコンピ 118 -47（ -28.5%）
2位 <462A> ファンディノ 322 -79（ -19.7%）
3位 <4075> ブレインズ 830 -180（ -17.8%）
4位 <6656> インスペック 1090 -226（ -17.2%）
5位 <6731> ピクセラ 123 -25（ -16.9%）
6位 <3444> 菊池製作 876.2 -166.8（ -16.0%）
7位 <256A> 飛島ＨＤ 1670 -294（ -15.0%）
8位 <218A> リベラウェア 900 -138（ -13.3%）
9位 <7412> アトム 592 -89（ -13.1%）
10位 <7831> ウイルコＨＤ 68.2 -7.8（ -10.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3698 +45.0（ +1.2%）
2位 <6758> ソニーＧ 3319.9 +27.9（ +0.8%）
3位 <5406> 神戸鋼 1949.4 +12.9（ +0.7%）
4位 <6920> レーザーテク 44280 +280（ +0.6%）
5位 <6178> 日本郵政 2332.3 +14.3（ +0.6%）
6位 <5801> 古河電 42328 +238（ +0.6%）
7位 <6841> 横河電 4874.9 +26.9（ +0.6%）
8位 <4543> テルモ 2210.1 +10.6（ +0.5%）
9位 <7004> カナデビア 1291.9 +5.9（ +0.5%）
10位 <6113> アマダ 2919.7 +13.2（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 8238.1 -399.9（ -4.6%）
2位 <6526> ソシオネクス 2225 -40.0（ -1.8%）
3位 <6723> ルネサス 4286 -69（ -1.6%）
4位 <4704> トレンド 5835 -65（ -1.1%）
5位 <5803> フジクラ 4210 -46（ -1.1%）
6位 <2802> 味の素 5105.1 -52.9（ -1.0%）
7位 <6146> ディスコ 79181 -719（ -0.9%）
8位 <5711> 三菱マ 4612.9 -27.1（ -0.6%）
9位 <5706> 三井金属 43650 -250（ -0.6%）
10位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1228.6 -6.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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