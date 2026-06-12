　6月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2596銘柄。東証終値比で上昇は1199銘柄、下落は1322銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが96銘柄、値下がりは126銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7084>　スマイルＨＤ　　　 2400　　+461（ +23.8%）
2位 <2938>　オカムラ食品　　 1772.9　+293.9（ +19.9%）
3位 <3237>　イントランス　　　　 88　　 +14（ +18.9%）
4位 <6966>　三井ハイテク　　　　931　　+123（ +15.2%）
5位 <5572>　リッジアイ　　　　 3540　　+455（ +14.7%）
6位 <4446>　リンクユーＧ　　　　700　　 +70（ +11.1%）
7位 <6387>　サムコ　　　　　　13600　 +1300（ +10.6%）
8位 <460A>　ＢＲＡＮＵ　　　　　811　　 +76（ +10.3%）
9位 <6666>　リバーエレク　　　 1050　　 +98（ +10.3%）
10位 <3657>　ポールＨＤ　　　　　314　　 +29（ +10.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7851>　カワセコンピ　　　　118　　 -47（ -28.5%）
2位 <462A>　ファンディノ　　　　322　　 -79（ -19.7%）
3位 <4075>　ブレインズ　　　　　830　　-180（ -17.8%）
4位 <6656>　インスペック　　　 1090　　-226（ -17.2%）
5位 <6731>　ピクセラ　　　　　　123　　 -25（ -16.9%）
6位 <3444>　菊池製作　　　　　876.2　-166.8（ -16.0%）
7位 <256A>　飛島ＨＤ　　　　　 1670　　-294（ -15.0%）
8位 <218A>　リベラウェア　　　　900　　-138（ -13.3%）
9位 <7412>　アトム　　　　　　　592　　 -89（ -13.1%）
10位 <7831>　ウイルコＨＤ　　　 68.2　　-7.8（ -10.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3698　 +45.0（　+1.2%）
2位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3319.9　 +27.9（　+0.8%）
3位 <5406>　神戸鋼　　　　　 1949.4　 +12.9（　+0.7%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　44280　　+280（　+0.6%）
5位 <6178>　日本郵政　　　　 2332.3　 +14.3（　+0.6%）
6位 <5801>　古河電　　　　　　42328　　+238（　+0.6%）
7位 <6841>　横河電　　　　　 4874.9　 +26.9（　+0.6%）
8位 <4543>　テルモ　　　　　 2210.1　 +10.6（　+0.5%）
9位 <7004>　カナデビア　　　 1291.9　　+5.9（　+0.5%）
10位 <6113>　アマダ　　　　　 2919.7　 +13.2（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　 8238.1　-399.9（　-4.6%）
2位 <6526>　ソシオネクス　　　 2225　 -40.0（　-1.8%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　　 4286　　 -69（　-1.6%）
4位 <4704>　トレンド　　　　　 5835　　 -65（　-1.1%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　 4210　　 -46（　-1.1%）
6位 <2802>　味の素　　　　　 5105.1　 -52.9（　-1.0%）
7位 <6146>　ディスコ　　　　　79181　　-719（　-0.9%）
8位 <5711>　三菱マ　　　　　 4612.9　 -27.1（　-0.6%）
9位 <5706>　三井金属　　　　　43650　　-250（　-0.6%）
10位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1228.6　　-6.9（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース