Dragon Pony、日本1st EP『Run to Run』リリース＆MV公開 初の日本ツアーも開催へ
韓国出身ロックバンド・Dragon Ponyが日本1st EP『Run to Run』をリリースした。
【動画】Dragon Pony「Run to Win」ミュージックビデオ
同作は、“新たなスタート”に留まらず、これまで積み重ねてきた経験を抱えながら、さらに高い目標へと加速し続けるバンドの確固たる意志を込めた日本初の作品。先週より先行配信され話題となっていたリードトラック「Run to Win」のミュージックビデオも解禁された。
ミュージックビデオはDragon Pony初となる日本オリジナル楽曲にふさわしい、蒼く、淡くエモーショナルな映像に仕上がっている。
『Run to Run』はアルバムタイトルが示すとおり、韓国で培った経験と情熱をそのまま日本へ持ち込み、立ち止まることなく走り続ける姿勢をコンセプトにしている。全曲日本オリジナル楽曲となっており、これまで磨き上げてきた独自のサウンドをさらに加速させ、より熱く、ストレートなロックサウンドに昇華している。
青い風を駆けながら信じる道へ突き進む「Run to Win」、絆を歌う「Stand Together」、一瞬の輝きを掴むための衝動「One Light, One Time」、解放を叫ぶ「Break the Chain」、そして“大切な人”を想い続ける心情を歌った「Look Back」。過去と現在をつなぎ、未来へ加速する Dragon Ponyが掲げる“走り続ける覚悟”が詰まった一枚だ。CD購入者抽選プレゼントキャンペーン、またリリースを記念した各CDショップでのキャンペーンも開催されており、詳細は各キャンペーンサイトで確認できる。
来週からは同EPを引っさげた初の単独日本ツアー『DRAGON PONY 2026 Run To Run Japan Tour』がスタート。17日に東京・渋谷WWW、21日に大阪・Yogibo META VALLEYと2会場を巡る。
【動画】Dragon Pony「Run to Win」ミュージックビデオ
同作は、“新たなスタート”に留まらず、これまで積み重ねてきた経験を抱えながら、さらに高い目標へと加速し続けるバンドの確固たる意志を込めた日本初の作品。先週より先行配信され話題となっていたリードトラック「Run to Win」のミュージックビデオも解禁された。
ミュージックビデオはDragon Pony初となる日本オリジナル楽曲にふさわしい、蒼く、淡くエモーショナルな映像に仕上がっている。
青い風を駆けながら信じる道へ突き進む「Run to Win」、絆を歌う「Stand Together」、一瞬の輝きを掴むための衝動「One Light, One Time」、解放を叫ぶ「Break the Chain」、そして“大切な人”を想い続ける心情を歌った「Look Back」。過去と現在をつなぎ、未来へ加速する Dragon Ponyが掲げる“走り続ける覚悟”が詰まった一枚だ。CD購入者抽選プレゼントキャンペーン、またリリースを記念した各CDショップでのキャンペーンも開催されており、詳細は各キャンペーンサイトで確認できる。
来週からは同EPを引っさげた初の単独日本ツアー『DRAGON PONY 2026 Run To Run Japan Tour』がスタート。17日に東京・渋谷WWW、21日に大阪・Yogibo META VALLEYと2会場を巡る。