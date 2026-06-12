セレーナ・ゴメス、夫ベニー・フランコとの大胆ラブラブショットに反響「彼に夢中なんだね」
セレーナ・ゴメスが現地時間6月10日、フォロワー数4億人超を誇るインスタグラムを更新し、夫ベニー・フランコに捧げる写真の数々を投稿。目のやり場に困るラブラブショットをシェアした。
【写真】夫ベニーに捧ぐ セレーナが大胆ラブラブショットをシェア
セレーナは現在、プロデューサーも務めるドラマ『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン6の撮影のため、共演者のスティーブ・マーティンやマーティン・ショートらとともにロンドンに滞在している。ベニーとは遠距離状態にあるとみられる。
そんな中、セレーナは「誰かを大切に思っているなら、距離なんてほとんど意味がない…ベニー、会いたいよ、ベイビー」とメッセージを添え、ベニーとの思い出写真を複数投稿した。
ソファでくつろぐ2ショットや衣裳部屋でキスするセルフィーのほか、レストランで大胆に開いたセレーナの胸元にベニーがキスをする姿も披露。アツアツすぎる2ショットを立て続けに披露した。
さらに、ぬいぐるみを枕にベッドで横たわるベニーの姿、結婚式の記念品とみられるチャーム、ポニーに乗って満面の笑みを浮かべる幼少期のベニーの写真など、愛情があふれるショットも公開。ベニーからも「君の腕の中にいると時間が止まる」「毎日君への愛が深まるよ」といったセレーナに負けない愛のメッセージが寄せられたほか、ポニーの写真に「待って、あのカウボーイの衣装を取り戻さないと」とユーモアたっぷりの反応もあり、2人の仲の良さが伝わってくる。
ファンからも「2人のおかげで愛を信じられる」「とろける」「愛って美しい」「超キュート」「セレーナは彼に夢中なんだね。私もうれしい」など、多くのコメントが寄せられている。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムで婚約を発表し、9月27日に米カリフォルニア州サンタバーバラにて挙式した。
引用：「セレーナ・ゴメス」Instagram（＠selenagomez）
【写真】夫ベニーに捧ぐ セレーナが大胆ラブラブショットをシェア
セレーナは現在、プロデューサーも務めるドラマ『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン6の撮影のため、共演者のスティーブ・マーティンやマーティン・ショートらとともにロンドンに滞在している。ベニーとは遠距離状態にあるとみられる。
ソファでくつろぐ2ショットや衣裳部屋でキスするセルフィーのほか、レストランで大胆に開いたセレーナの胸元にベニーがキスをする姿も披露。アツアツすぎる2ショットを立て続けに披露した。
さらに、ぬいぐるみを枕にベッドで横たわるベニーの姿、結婚式の記念品とみられるチャーム、ポニーに乗って満面の笑みを浮かべる幼少期のベニーの写真など、愛情があふれるショットも公開。ベニーからも「君の腕の中にいると時間が止まる」「毎日君への愛が深まるよ」といったセレーナに負けない愛のメッセージが寄せられたほか、ポニーの写真に「待って、あのカウボーイの衣装を取り戻さないと」とユーモアたっぷりの反応もあり、2人の仲の良さが伝わってくる。
ファンからも「2人のおかげで愛を信じられる」「とろける」「愛って美しい」「超キュート」「セレーナは彼に夢中なんだね。私もうれしい」など、多くのコメントが寄せられている。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムで婚約を発表し、9月27日に米カリフォルニア州サンタバーバラにて挙式した。
引用：「セレーナ・ゴメス」Instagram（＠selenagomez）