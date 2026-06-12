左ハンドルの「日産製プレミアムモダンクロスオーバー」がついにデビュー

2026年6月3日、かつて一世を風靡した日産のクロスオーバーSUV「Murano（ムラーノ）」が、約12年ぶりに日本での注文受付を開始しました。

今回の日本復帰は、米・トランプ政権による外圧を受け、2026年2月に国土交通省が創設した「米国製乗用車の認定制度」を活用したもの。この制度下では、米国で製造・安全認証を受けた乗用車は追加試験が免除され、日本導入のハードルが大きく下げられています。

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ちなみに他メーカーの米国産モデルでは、トヨタが「カムリ／ハイランダー／タンドラ」の3車種、ホンダが「インテグラ／パスポート」の2車種を導入。また、スバルの大型3列SUV「アセント」も、日本への導入が本格的に検討されています。

そして約12年ぶりに“デビュー”したムラーノは、2025年に北米で発売された4代目モデル。グレードは「SV」のみで、796万4000円（消費税込）というプライスタグを掲げます。

“プレミアムモダンクロスオーバー”をうたう洗練のエクステリアは、全長4900mm×全幅1981mm×全高1725mmと、なかなかのビッグサイズですが、クーペ風フォルムで歴代ムラーノをほうふつとさせる流麗さがあります。

ボディカラーは、ターコイズブルー／スーパーブラック／プリズムホワイトの全3色が設定されています。

ステアリングの取付位置は日本向けに最適化されず、「左ハンドル」のまま。実際問題として乗り手や用途は選ぶものの、新鮮なドライビングフィールや“異国情緒”を味わうという意味ではアリかもしれません。

その一方、360°セーフティアシスト（全方位運転支援システム）やインテリジェント・アラウンドビューモニター、プロパイロットなどを標準装備。また、運転席の前には「アドバンスドライブアシストディスプレイ（12.3インチ）」と「ディスプレイオーディオ（12.3インチ）」が並び、利便性と安全性に寄与しています。

パワートレインには、日本初導入となる2リッターの直列4気筒「VCターボ」エンジン（最高出力245ps／最大トルク352Nm）＋パドルシフト付きの9速AT＋4WDシステムを搭載します。

VCとは、日産独自の可変圧縮技術を用いたもので、そんな最新鋭のパワートレインが、あらゆるシーンで爽快かつ知的なドライブフィールを生み出します。

使用燃料はレギュラーガソリンで、米国EPA基準の複合モード燃費は23MPG（≒9.8km／L）をマークしています。

傍目には“とりあえず導入した感”も受けますが、かつて「ムラーノ クロスカブリオレ」（2代目）に惹かれた筆者（のぐちまさひろ）的には、やはり気になる存在です。

同モデルの実車は、大阪の「日産大阪販売 ららぽーと門真店」（6月11日〜6月22日）と、横浜の「日産グローバル本社ギャラリー」（6月24日〜終了日未定）で確認することができます。

ユーザーの反響次第では、日産のSUVラインナップを補強する貴重なピースとして、「右ハンドル化」も検討される可能性があるかもしれません。