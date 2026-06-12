金谷拓実は55位、平田憲聖は73位 LIVから“出戻り”のB・ケプカら6人が首位
＜RBCカナディアンオープン 初日◇11日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞米国男子ツアーは、来週の海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会の第1ラウンドが終了した。
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6アンダーの首位タイに、今年LIVゴルフから復帰したブルックス・ケプカ（米国）がつけた。2023年の「全米プロ選手権」以来となる優勝に向け、絶好のスタートを切った。この他、サヒス・ティーガラ、エリック・コール、サム・バーンズ（すべて米国）、マシュー・アンダーソン（カナダ）、エミリアーノ・グリジョ（アルゼンチン）の6人がトップに並んでいる。日本勢は3人が出場。金谷拓実が2アンダー・55位タイ、平田憲聖が1アンダー・73位タイの滑り出し。中島啓太は1オーバー・120位タイと出遅れた。なお、松山英樹、久常涼や、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）らは出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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