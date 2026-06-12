7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。

主人公・光井明希（比嘉愛未）や母子救命救急班を取りまく新キャストとして、徳永えり、川西賢志郎、遠山俊也、優希美青の出演が決定！

徳永が演じるのは、未受診などの事情を抱えた妊婦を支援するNPO法人「HOME うぶごえ」の代表・羽鳥美咲（はとり・みさき）。光井の学生時代からの親友でもある羽鳥は、たびたび居酒屋で光井の相談相手となる。光井とは異なる立場から妊娠に悩む女性たちをサポートし、光井が公私共に信頼を寄せる人物だ。

作品によって全く異なる表情を見せ、ドラマには欠かせない実力派俳優の徳永。光井と共に母子を支えていく姿に期待が高まる。

川西が演じるのは、厚生労働大臣の秘書を務める磯崎修一（いそざき・しゅういち）。聖フィオナ病院の院長・神谷玲子（真矢ミキ）の政界進出の噂を聞き、動向を気にしている。神谷院長が立ち上げた母子救命プロジェクトの実態を知ろうと、母子救命救急班のとある人物に接触を図る。

お笑いコンビ・和牛の解散後、数々のドラマに出演し俳優としても高い評価を受けている川西。そんな川西が演じる磯崎と、神谷院長との関係がどうなっていくのか注目だ。

遠山が演じるのは、聖フィオナ病院の産婦人科部長・姫島義保（ひめじま・よしやす）。利益重視の事なかれ主義で、母子救命プロジェクトには否定的。しかし気が弱いため、結局は神谷院長には逆らえない。リスクの大きい未受診妊婦を受け入れる光井にも日々頭を悩ませている。

確かな演技力に定評のある名バイプレイヤーの遠山。光井に振り回され右往左往する姫島の姿を、遠山がどうコミカルに魅せてくれるのか期待が高まる。

優希が演じるのは、神谷院長の愛娘であり、新生児科医・富永航（濱正悟）の妻・富永香織（とみなが・かおり）。夫とは真逆の朗らかな性格だが、夫婦関係は良好。現在、待望の第一子を妊娠中。

幅広い役柄を感情表現豊かに演じ分ける優希。母が立ち上げた母子救命プロジェクトに複雑な思いを抱く娘の心理と、自らも出産を迎える妊婦の期待と不安を繊細に表現する。

徳永えり 川西賢志郎 遠山俊也 優希美青 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/firstcry/articles/5493f518cnhgazc02nbz.html

彼らがどのように光井や母子救命救急班と関わり、影響を与えていくのか。ぜひお楽しみに！

＜イントロダクション＞

その産声（ファーストクライ）が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る“お産の現場”がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、院長の特命により、“あるチーム”が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、零れ落ちようとする命を救う“最後の砦”となれるのか……!?

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント！

＜番組概要＞

脚本：浜田秀哉

音楽：菅野祐悟

演出：大谷太郎 上田迅（ザ・ワークス）

チーフプロデューサー：松本京子

シニアプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：森有紗

山田勇人 遠藤光貴 大垣一穂（ザ・ワークス）

制作協力： ザ・ワークス

製作著作： 日本テレビ

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/firstcry/

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